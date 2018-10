"בבוא הבוקר אני אפגש עם נמר, הוא יבוא לצוד אותי"' שרה אורקה, סולנית ההרכב Forestt . הסינגל הרביעי שהלהקה מוציאה מתוך אלבום הבכורה מתחיל בצליל שמייימי מלאכי. אורקה נמצאת בתוך מסע ביער הדמיוני ובאווירה מתוחה שנוצרת על רקע הסכנה האורבת. מטאפורית – השיר הוא בבואה למתח השורר בכל רגע במהות הקיום האנושית. בהתפתחות הדרמטית של השיר יש מעבר מדהים למוסיקת דארק פולק, מעין שילוב של מוסיקה קלטית וצוענית המנוגנת בכינור, שנקטעת במחיאות כפיים קצובות ובהלמות תופים. לקראת הסיום – הדרמה מקבלת מימד טירופי של זעקה קורעת שמיים. אורקה נכנסת ליער המטאפורי, כדי לבטא את המתח שנוצר. העיבוד המפתיע יוצר את הקונטרסטים בחיבור קולות וכלים אקוסטיים וחשמליים, כדי לבנות את המתח בהדרגה. המוסיקה היא יצירה בזעיר אנפין בעלת יופי ייחודי. לא חשובות ההגדרות. בטוח שי כאן אלטרנטיבה מסעירה למה ששומעים בפופ המקומי.

Forestt הם שירה: אורקה טפלר, כינור וקולות: נדב פאסט, חליל, סינתיסייזר וקולות: רות דנון, גיטרות וקולות: עדן ניר, בס וקולות: נתאי מרקוס, תופים וקולות: איתי כפיר

קליפ: גילי עזגד

Sitting in my cave alone/ Got a newspaper from back home

They’re looking for me it’s alright/ I will not make it ‘till tomorrow night

Wandered around all these years/ Had this vision before in my dreams

It’s time to choose I’m checking in or out/ I will not make it ‘till tomorrow night

When morning comes/ I’ll meet a tiger

He’ll be coming to hunt me down/ When morning comes

I’ll meet a tiger/ He’ll be coming to hunt me down

Hopes for change have risked my rest/ Erotic pure love’s bound to fail the test

Oh how they’ll never understand/ My real deep strange wish to join the dead

When morning comes/ I’ll meet a tiger

He’ll be coming to hunt me down/ When morning comes

I’ll meet a tiger/ He’ll be coming to hunt me down

When morning comes/ I’ll meet a tiger

He’ll be coming to hunt me down

When morning comes/ I’ll be the tiger

I’ll be coming to hunt you down

Forestt - Tiger

דירוג: