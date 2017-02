השירים האלה הציפו את רשימות השידור בתחנות הרדיו. לא בטוח שהם מאפיינים איזשהו ז'אנר ששלט דווקא בשבעים. The Boxer של סימון וגרפונקל יכול להשתייך לשנות השישים. גם Take Me Home, Country Roads של ג'ון דנבר ו – It Never Rains in Southern California של אלברט המונד . הם חצו את השישים ועברו לשבעים. תאריכים אינם קובעים כשמדובר בלהיטים גדולים שמדלגים על מחסומי הזמן. רשימת ה-39 לפניכם. אוסף מיינסטרים נפלא ונוח לכל עורך מוסיקלי. שירי שנות השבעים שטובים לעשור השני של המאה ה-21. העורכים הלכו על בטוח. יש תחושה שהם קיבלו את רשימות השידור של גלגל"צ. גם להיטי ענק – סופם שהם נשחקים מרוב השמעות. אין לי בעיה לדלג על Dust In The Wind של קנזס ועל Without You של נילסן. שני שירים שנכתשו עד לעייפה ברדיו. את Knockin' On Heaven's Door של דילן אפשר לשמוע עוד כמה פעמים. כנ"ל – Me And Bobby McGee עם ג'ניס ג'ופלין, שירים מאותו אזור פולק קאנטריי. אשתתף גם בהתרפקותם של הרומנטיקנים העצובים והמתגעגעים על All By Myself עם אריק קרמן ועל At Seventeen המופלא שלנ ג'ניס איאן. לו ריד של Walk On The Wild Side מסרב להישחק. כמוהו Mother And Child Reunion של פול סיימון, שיר שחזרתו מן העבר מפארת אותו. Black Magic Woman של סנטנה הוא מסוג השירים שבא לך לומר – די, נמאס עבר זמנו, ואז ברגע ששומעים את הצלילים הראשונים, אתה חוזר בך. Long Rain Runnin' של האחים דובי ממשיך לחיות במלוא פאנקיותו וגרוביותו, ובמיחוד בהקלטה בהופעה חיה. American Woman של The Guess Who ימשיך לככב בפנתיאון של שירי הרוק של השבעים, גם Mr. Blue Sky הרוק האנרגתי של אלקטריק לייט אורקסטרא המלווה בסיומו בהרמוניות שמימיות.

חובה: All The Young Dudes שמחזיר ל-1972, שיר שדיוויד בואי כתב במיוחד ללהקת מוט דה הופל, אחרי שהבין כי הלהקה זקוקה ללהיט גדול שימנע ממנה להתפרק. היר יועד ע"י בואי לאלבום The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.

סול וריתם נ' בלוז: ביל וויתרס, מייקל ג'קסון , לבל, אדמה רוח ואש, או'ג'ייז ובילי פול נמצאים באוסף.בחלקו השני של האלבום לטובת מי שאוהבים סוונטיז במהדורה שחורה. נינה סימיון שרה Here Comes The Sun של הביטל.

סיכום: אלבום אוסף שמותח קשת סגנונות ססגונית משנות השבעים מפופ שחוק ועד קלאסיקות שזמנן לא עבר.

דיסק 1:

1. Simon & Garfunkel – The Boxer

2. John Denver – Take Me Home, Country Roads

3. Dolly Parton – Jolene

4. Kansas – Dust In The Wind

5. Bob Dylan – Knockin' On Heaven's Door

6. Nilsson – Without You

7. Elvis Presley – Always On My Mind

8. Eric Carmen – All By Myself

9. Janis Ian – At Seventeen

10. Janis Joplin – Me And Bobby McGee

11. Lou Reed – Walk On The Wild Side

12. Paul Simon – Mother And Child Reunion

13. Santana – Black Magic Woman

14. The Doobie Brothers – Long Rain Runnin' (Live)

15. The Guess Who – American Woman

16. Boston – More Than A Feeling

17. Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky

18. Mott The Hoople – All The Young Dudes

19. Blue Oyster Cult- Don't Fear The Reaper

דיסק 2:

1. Bill Withers – Lovely Day

2. Michael Jackson – Don't Stop 'Til You Get Enough

3. Barry Manilow – Copacabana (At the Copa) (1993 Remix)

4. Boney M. – Sunny

5. Labelle – Lady Marmalade

6. The Jacksons – Blame It On The Boogie

7. The O'Jays – Love Train

8. Earth Wind & Fire – Fantasy

9. Galt MacDermot – Aquarius

10. Billy Paul – Me And Mrs. Jones

11. Nina Simone – Here Comes The Sun

12. Albert Hammond – It Never Rains in Southern California

13. Terry Jacks – Seasons In The Sun

14. Christie – Yellow River

15. The Charlie Daniels Band – The Devil Went Down To Georgia

16. Smokie – I'll Meet You At Midnight

17. Toto – Hold The Line

18. Jeff Wayne – Forever Autumn

19. Mashmakhan – As Years Go B

