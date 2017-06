לא בטוח שכל להיט מבין הארבעים מחובר אצלכם לסרט. רובם עומדים בפני עצמם. למעשה – כוחם עמד להם לאורך השנים ללא קידום של פס קול הסרט בו כיכבו. ברור ששיר כ – My Favorite Things עם ג'ולי אנדרוס מקושר יותר לסרט המוסיקלי "סיפור הפרברים", אבל Oh, Pretty Woman זכור לאו דווקא מפסקול הסרט "אישה יפה". זה היה להיט ענק של רוי אורביסון. Somewhere של לאונרד ברנשטיין מזוהה עם "סיפור הפרברים". "אקווריוס" – המחזמר "שיער"..

שירים רבים כאן יכולים להוות חומר טוב לחידון טריוויה. הידעתם ש – Moon River הוא שיר מתוך "ארוחת בוקר בטיפאני" עם אודרי הפבורן משנת 1961. אין בעיה לקשור את I Will Always Love You בביצוע וויטני יוסטון עם הסרט "שומר הראש". האם אתם מזהים את I Will Find You הנפלא של הלהקה האירית Clannad עם הסרט "המוהיקני האחרון" She's Like the Wind? זוכרים? – "ריקוד מושחת" מ-1987 עם פטריק סוויזי. Ain't No Sunshine עם ביל ווית'רס – הסרט When We Were Kings משנת 1996. האם מזהים את Can't Stop The Feeling של ג'סטין טימברלייק עם הסרט "טרולים"?

לאוסף הארבעים יש בעיקר "ערך נוסטלגי" מתקפת שירים ישנים מכל הזמנים כבקשתכם, וכאמור השיוך לסרט מבחינה זו אינו קריטי. בהקשבה ברצף תסמנו את השירים עליהם תעשו repeat.

זה יכול להיות להיט רדיו מתיידד – Wherever You Will Go של The Calling מתוך "חופשיות על הבר" (שנת 2000) זה יכול להיות הסול-גוספל של I Believe I Can Fly בביצוע ר. קלי מתוך הסרט "ספייס ג'אם" משנת 1996. אוהבי הריתם נ' בלוז הפאנקיי והגרובי יחגגו על Living in America עם ג'יימס בראון מתוך "רוקי 4". ואם סדרת "רוקי" – אז Survivor עם Eye of the Tiger מתוך "רוק 3". להקת Starship המוכרת גם כ"אווירון ג'פרסון", מחלוצות הרוק הפסיכודלי של סוף השישים נמצאת באוסף עם Nothing Gonna Stop Us Know מהסרט "אהבה בחלון ראווה" (Mannequin) משנת 1991. גרסת סיה ל- "California Dreamin'" (מתוך "סן אנדראס") המוכר מ"האמהות והאבות" מופיע לראשונה ע"ג אוסף. Everybody's Talkin של הארי נילסון, נכלל בפסי הקול של שני סרטים – "קאובוי של חצות" ו"פורסט גאמפ".

שורה תחתונה: 40 שירים בתמהיל אקראי, חלקם ימשיכו אל הנצח גם בלי להזכיר שהם היו חלק מפסקול של סרט זה או אחר.

דיסק 1:

1. Elvis Presley – Jailhouse Rock

2. Roy Orbison – Oh, Pretty Woman

3. Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson

4. The Statler Brothers – Flowers on the Wall

5. Frankie Laine – High Noon

6. Bobby Vinton – Blue Velvet

7. Henry Mancini & His Orchestra and Chorus – Moon River

8. Doris Day with Frank DeVol & His Orchestra – Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)

9. Julie Andrews – My Favorite Things

10. Leonard Bernstein – Somewhere

11. Andy Williams – (Where Do I Begin) Love Story

12. Céline Dion – My Heart Will Go On

13. Whitney Houston – I Will Always Love You

14. Clannad – I Will Find You

15. Patrick Swayze feat. Wendy Fraser – She's Like the Wind

16. Galt MacDermot & Tom Pierson – Aquarius

17. Bill Withers – Ain't No Sunshine

18. R. Kelly – I Believe I Can Fly

19. Sarah McLachlan – Angel

20. Another Level – From the Heart

דיסק 2:

1. Pharrell Williams – Happy

2. !Justin Timberlake – Can't Stop The Feeling

3. Dolly Parton – 9 to 5

4. Deniece Williams – Let's Hear It for the Boy

5. James Brown – Living in America

6. Ray Parker, Jr. – Ghostbusters

7. Kenny Loggins – Danger Zone

8. Survivor – Eye of the Tiger

9. Starship – Nothing Gonna Stop Us Know

10. The Emotions – Best of My Love

11. Anastacia – Love Is a Crime

12. Ini Kamoze – Here Comes the Hotstepper

13. Harry Belafonte – Banana Boat (Day-O)

14. Maurice Williams & the Zodiacs – Stay

15. 'Harry Nilsson – Everybody's Talkin

16. The Calling – Wherever You Will Go

17. Bob Dylan – Things Have Changed

18. The Mash – Suicide Is Painless

19. Lou Reed – Perfect Day

20. 'Sia – California Dreamin

