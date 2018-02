פול טראנק. סולד אאוט. ניסינו בבארבי. אין כרטיס. מה הקהל יודע-מרגיש, שכותב שורות אלו מפספס. אני מקשיב לשיר מחאה, שיותר מאשר מקפיץ פיוזים של התנגדות וביאוס מהשיטה, הוא גורם לך לפזז. רוק אוריינטאלי מדליק באמת. שנתרגם משהו: "תתמקדו בכותרת/ אני רוצה לראות מעבר כשהם מספרים לי שקרים/ אני רוצה לראות את האמת כשהם נוקבים במחיר/ רוצה לראות אותך זז כשאביא את ההצגה שלי/ אני רוצה לראות את זה עכשיו". מי רוצה שנתמקד בכותרת ולא במה משעבר? הממשלה או התקשורת שמביאה את הכותרת? אז כן, שניהם גם יחד עסוקים בהפחדה ובאיומים על הקיום שלנו, כי לכל אחד מהם יש אינטרסט פוליטי כלכלי. במקום להתמקד בדברים קריטיים להישרדותנו ולקיומנו, אנחנו הולכים שבי אחרי הכותרת. "פוקוס און דה הדליין". ממש נכון. כמו שאני מכיר את העם בתוכו אני יושב, כלבי הרוק ימשיכו לנבוח נביחות קלילות ועליזות, ושיירת הממסד תעבור כאילו כלום. רוק קליל וקליט מהסוג הזה – לא יילקח ללב ולריאות. הוא יקפיץ את החבר'ה בבארבי. סולד אאוט לא מעיד על שומדבר חברתי/ פוליטי במקומותינו. באים לעשות שמח, ופול טראנק לפי השיר הזה יותר עושה לך שמח מאשר מעוררת אותך למחשבה שלא לדבר על פעולה

C'mon C'mon let's go – Go

Play it out loud so they won't – know

We fucked up so bad they can fall – Low

Focus on the headline

Focus on the headline

We gonna leave no – Sign

Make it all look – Fine

And if you all don't mind

Focus on the headline

I wanna see beyond when they're telling me lies

I wanna see the truth when they bring up the price

I wanna see you move when I'll bring up my show

I wanna see it now I wanna see it.

Let's go.

I think it's about time.

Time, we fight this crime.

On our back, they're trying to climb.

While they keep saying just…just focus on the headline.

Well we ain't gonna let them.

Gonna let them build high

We better stop better ask why should we

Focus on the headline?

I wanna see beyond when they're telling me lies

I wanna see the truth when they bring up the price

I wanna see you move when I'll bring up my show

I wanna see it now I wanna see it.

Let's go.

קליפ: במאי – גל הגואל צילום: זוהר מוטעין

