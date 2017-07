לא יכול להיות שלא תחפשו את הקשר הישראלי של להקת הבנות המצליחה Haim. תורידו את ה –H, ואכן, מדובר אשכרה בלהקת "חיים", והיא אחת המצליחות כיום בארה"ב.

לא בטוח שהן מעוניינות לדבר על "גאווה ישראלית". גם בחיפוש בנרות בדפי הביוגרפיה שלהן לא תגלו, שאביהן הוא מוטי חיים, שחקנה לשעבר של קבוצת הכדורגל מכבי יפו, שהיגר לארה"ב וקבע את משכנו בקליפורניה.

שלוש בנותיו הקימו כבר בבית הספר את להקת Rockhaim יחד עם הוריהן. לפני 11 שנה, הן הפכו ללהקת פופ מן המניין העונה לשם Haim. שנה לאחר מכן הוגשו להם דפים לחתימה על חוזה בחברת פולידור. Something To Tell הוא אלבומן השני, שעל ההפקה שלו חתום Ariel Rechtshaid (מייג'ור לייזר, ביונסה, אדל).

שלוש הבנות-אחיות של Haim הן אסתי (בס), דניאלה (גיטרה, תופים) ואלאנה (גיטרה וקלידים) אלבום הבכורה שלהן – “Days Are Gone" שיצא ב-2013, זכה לביקורות טובות עד מעולות, הגיע לעשיריה הראשונה במצעד ה-200 של הבילבורד וזיכה את הבנות במועמדויות ל"גראמי" האמריקני ול"בריט" הבריטי. הן הופיעו ברוב תוכניות האירוח החשובות (ג'ימי פאלון, גראהם נורטון) והגיעו עד פסטיבל גלסטונברי היוקרתי.

כשמקשיבים ל – Want You Back, מבינים כי יש כאן רמה בני עצמה של מוסיקת פופ. ממשיכים ב – Nothing’s Wrong ומתברר כי Haim היא מכונה מייצרת להיטים עם כל אלמנט מתבקש. שירים מתיידדים לכביש הראשי, קולות גבוהים מהוקצעים המצטלבים להרמוניות מדויקות, קצב פאנקי. זה נשמע מהודק ומלוטש. לא רק שומרות על הצליל, המוכר מאלבום הבכורה, אלא מתמקצעות. דניאלה מצוינת. מזכירה זמרות פופ מצוינות כמן כריסטין מקווי מפליטווד מאק. Want You Back הפותח מדגים את המיזוג היפהפה בין סופט רוק לסול. כנ"ל Nothing’s Wrong ו – Little of Your בסיום Night So Long, בלדה נוגה המבוצעת ע"י דניאלה בעוצמה תחושתית של זמרת ליגת אם לחזור לפתיחה: אל תחפשו את הקשר הישראלי. שלוש אחיות כותבות ומבצעות מוסיקת פופ אמריקנית קליטה, רעננה מבוצעת בהרמוניות מושלמות. הן פשוט טובות במה שהן עושות.

Want You Back

Nothing’s Wrong

Little of Your Love

Ready For You

Something To Tell You

You Never Knew

Kept Me Crying

Found It In Silence

Walking Away

Right Now

Night So Long

וידיאו: Want You Back

Haim - Something To Tell

