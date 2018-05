לענבל נצר ((InAbell) יש סיפור שקושר את האדם והטבע על רקע חילופי העיתים והדורות. שיר על מי שהיתה אחוזה בקרקע חקלאית, "ליד הסלעים הצפוניים היא שתלה שורשים / בוץ מילא את סוליות מגפי הגומי שלה / האוויר היה רענן / שערה חום". זה היה חלק בלתי נפרד מחייה, כמו גם הדבש מכוורת הדבורים שממשיך לחבר בין הדורות. ואז כאשר "הבית הצפוני" נמכר היא בכתה: "אף פעם לא תכננתי להזדקן. חשבתי שאסיים כאן את חיי". ענבל נצר שרה את הסיפור ברכות מעודנת. הצלילים, ההרמוניה יוצרים אווירה חלומית משהו. הגשה ווקאלית ריחופית שמשדרת פרספקטיבה שיש בה צער מופנם וגם השלמה. המנגינה היא מסוג הצלילים שזוכים לחיים ארוכים. העיבוד וההפקה המוסיקלית שומרים על העידון הריחופי הזה, צליל העוטף את ההבעה נטולת הדרמה. יופי טהור נדיר.

near the northern rocks she planted roots /mud filled the soles o her rubber boots /fresh was the air, /brown was her hair /back then

generations changed, the peaches grew /humble wishes partially came true /one rocking chair /one silent prayer / back then

Fresh honey from the bee hive /it used to be a good thing to be alive /Fresh honey from the bee hive /it used to be a good thing

I remember when she came to say /she's getting near her expiration day /white was her hair /down was the stare /back then

Fresh honey / from the bee hive /it used to be a good thing /to be alive /Fresh honey from the bee hive /it used to be a good thing

when the northern house was sold /she cried "I never planned for myself to grow so old. /I thought I'd finish my life here

Fresh Honey - InAbell

דירוג: