השיר – מעט המכיל את המרובה. כדי לנסות לגלות את האיש האמיתי שאיתה, את ה- gentle Movment שלו, היא צריכה לעשות כמה פעולות כדי להתפכח ולקיים יחסים בצורה מפוכחת יותר – אפילו לשחרר אותו ולתת לו ללכת. ממש כמו האקספרימנט הזה בעניין יחסים, כך גם האקספרימנט המוזיקלי הרב שכבתי. הגוונים נעים בין פולק, דרך אפרו, הרמוניות גוספל, רוק אלקטרוני, פאנקי. מיקה שדה ואוראל תמוז מאתגרים את עצמם. נדיר לשמוע עושר סגנוני כזה בקטע קצר. הייחוד של הקטע בחיבור הצבעים לשלם ייחודי. לא מדובר בזן מוסיטקלי שיעלה על המסלול המרכזי, אבל כמוסיקה אלטרנטיבית, יש כאן משב רוח שעשוי להתפתח לסערה מרתקת. בינתיים – משב מעניין בלבד שמעורר סקרנות לאן מובילים הקים אין דה סאן.

I must love you less

To love you best

I must undress

Your Sense of humor

Your sense of humor

I must let you go

To let you grow

So you can show

Your gentle movment

Your gentle Movment

