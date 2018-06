"כאשר האורות יכבו, והכוכבים יצאו אני אהיה כאן, אני אהיה כאן", מבטיח GOLDN, מי ששר עבור Kungs, המפיק והדי.ג'י הצרפתי, שכבר בגיל 21 הגיע לצמרת הנחשבים בתעשיית הדאנס המסחרי. סיה, קייטי פרי, ריהאנה נהנו מעבודות ההפקה שלו. בקומוניקט מדברים על מיליארד השמעות סטרימינג. את ההופעות שלו בפסטיבלים נחשבים (Coachella, Lollapalooza) מזכירים את אלבום הבכורה "Layers" – אלבום אקלקטי מכוון רחבות, מזמין להאזנה מענגת בקונספט, שמראה כי אנשי ה – EDM מצליחים לייצר פופ גלובלי עתיר קולות מגוונים, מנגינות מזמינות, נוגעים בסגנונות ובמוסיקה מכל העולם.

מה חדש כאן? לא הרבה. סוסים מנצחים לא מחליפים. לך על מנגינה פשוטה קליטה, הפקה קצבית מהודקת, קול מעורפל. המפיק המוכשר יודע מה בדיוק מתאים לרחבות, איפה יגיע המעעבר המסעיר. הרוח הצעירה הנושבת מהשיר אינה מזמינה מבקרים לעקוץ. תנו לשיר לרוץ ברחבות הממוזגות של לילות הקיץ החמים. אגב, הקליפ גויס אף הוא כדי לצנן: מים, שמים, מבטים מסוקסים, שמן שיזוף. בשביל לחוש קריר בקיץ, אתה לא זקוק ליותר מאשר ראש חלול.

When the lights gone down, and the stars come out

I'll be right here, I'll be right here

When the lights gone down, and the stars come out

I'll be right gere, I'll be right here

I'll be here for you

For the Stargirl, on the water, when you can't breath

I'll be here for you

When it's past three, in the morning, and you can't sleep

I'll be here for you

When your heart breaks, when you lose faith

Ya I promise, I'll be right there

I'll be right there, I'll be right there

Go on, it's over

Go on, it's over

Go on, it's over

Go on, it's over

Kungs & Stargate - Be Right Here feat. GOLDN

