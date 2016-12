Ladies and Gentlemen: The Best of George Michael

אמת אירונית בנאלית: כוכב פופ מת מחדש את ימיו בחנויות המוסיקה. האלבום הנ"ל כבר בסט סלר בעת כתיבת שורות אלו . מאז היפרדותו מהצמד Wham! ב-1986, ג'ורג' מייקל הצליח להמציא את עצמו מחדש כמוסיקאי וכזמר בקשת מרהיבה של סגנונות. Ladies And Gentlemen הוא מסע המציג תחנות מרכזיות לאורך קריירת הסולו שלו. כל מה שמזכיר את רגעיו הגדולים מ- Jesus to a Child, דרך Careless Whisper, השיר הנפלא Father Figure, גם מרבית הדואטים עם אלטון ג'ון, מרי ג'יי בליג' ב – As של סטיווי וונדר, אסטרוד ג'ילברטו ב"דספינדו", אריתה פרנקלין ב – I Knew You Were Waiting וקווין ב – Somebody to Love.

זה אוסף שהכניס את מייקל לפנתיאון של הפופ. הקטליזטור קיים לא רק במנגינות הנהדרות של השירים, אלא בעוצמות השירה של מייקל, בחיבור שלו למוסיקה שחורה מגוספלס ועד סול ופאנקי מייקל הוא מיחידי הסגולה שעשה את זה בכישרון אותנטי – שילוב של מקצבי הריתם-אנ’-בלוז עם מלודיות מחניפות. האוסף מציג את מייקל כזמר בלדות רגיש ומרגש במקבץ הפותח של האלבום בשיר אינטימי כמו You Have Been Loved, ב- Kissing a Fool ובשירים קצביים ורקידים כ –Outside. ו – . Freedom! '90

שירים נפלאים שלא נמצאים בכל רשימה נדושה של מייקל: Cowboys And Angels. בלדת אווירה נוגה, טקסט ייחודי על יחסים, נגיעות ג'אז בנגינת סקסופון.

We ride side by side

A cloud of dust, a ray of light

My touch is her temptation

Her kiss is my salvation

She's sweet, I'm wild, we're dangerous

Cowboys and angels

עוד בלדה עוצמתית מפעימה – Praying for Time. וגם כאן – מייקל בשיאו כזמר המעצים את השיר בשירת נשמה המגיעה ממקום מאוד עמוק בשיר שהוא תפילה:

It's hard to love there's so much to hate

Hanging on to hope when there is no hope to speak of

And the wounded skies above say it's much too late

So maybe we should all be praying for time

אם לחזור לאוסף מממצה ומענג של ג'ורג' מייקל – זה האוסף הזה, שמותח קשת מרהיבה של שיריו ולהיטיו.

Disc: 1

Jesus to a Child Father Figure Careless Whisper Don't Let the Sun Go Down on Me – George Michael & Elton John You Have Been Loved Kissing a Fool I Can't Make You Love Me Heal the Pain Moment With You Desafinado – George Michael with Astrud Gilberto Cowboys And Angels Praying for Time One more try A Different Corner

Disc: 2

Outside As – George Michael Duet with Mary J. Blige Fastlove – George Michael / Patrice Rushen Freedom! '90 Star People '97 Killer / Papa Was A Rollin' Stone I Want Your Sex The Strangest Thing '97 Fantasy Waiting for That Day – George Michael / The Rolling Stones Spinning The Wheel – George Michael / DJ Food I Knew You Were Waiting (For Me) – George Michael & Aretha Franklin Faith Somebody to Love – George Michael & Queen

