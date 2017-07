בשיר הפתיחה Dumb Stuff מציג הסולן פול קליין את המוטו באלבום: “Oh my god I think I’m in love” מה זה? תנסו: שלישיה מאל.איי, שעושה פופ בלי יומרות להמציא משהו חדש, ובכל זאת מביאה משב רענן לז'אנר שמחפש בנרות את הלהקות, שישאירו חותם בעוד עשר עשרים שנה. פול קליין, לס פריסט, ג'ייק גוס, אינם טריו מתוחכם באופן חריג. המוסיקה באלבום (הנקרא ע"ש הלהקה) מחזירה לבסיסים מוכרים מהשמונים-תשעים, חיבורים בין סינת' פופ, ריתם נ' בלוז, אלקטרוניקה עכשווית. קחו את הסינגל היפה (ILYSB (I Love You So Bad. הוא יבהיר לאן נושבת הרוח. זה השיר שישב חזק על הפלייליסטים של הרדיו הידידותי. לא רק השיר הזה מציג את הקו המלודי המיוחד של הלהקה. התאהבתי, למשל, ב – Hericane שיר על אהבה וסופות.

I don't know when this tornado hit

You're from the east coast, so let's both call it

A hurricane

A hericane

Pacin' through the, the back of my mind

Maybe you've been a storm all this time

A hurricane

A hericane

טון העצבות מתפזר בשירי האפביט ‘Good Girls’ שיצא כסינגל גם ב – ‘Flowers On The Floor’. אבל בגדול השירים מתקשרים יותר למשפט “I don’t think I ever told you I hated that it had to end". רגע משעשע ונוגע – בשיר Parents, בו נשמע קולה המוקלט של אמו של המתופף ג'ייק גוס המספרת לו כי ראתה את הקעקוע שלו באינסטגרם, וגם הפעם הנושא אהבה ללא תנאי.

Dumb Stuff The Breakup Super Far Overtime Flowers on the Floor Parents Ilysb 13 Hericane Hurts Good Girls Pancakes Tampa Purple Teeth So, Soo Pretty It Was Love

וידיאו: Good Girls

Lany - Lany

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: