מאדי ווטרס? זמר הבלוז הנודע? – ממש לא. זהו שמו של שיר של זמרת מיוחדת הנקראת LP , שמופיעה השבוע פעמיים במועדון הבארבי בתל אביב (שתי ההופעות – סולד אאוט) במסגרת סיבוב הופעות בינלאומי שמתקיים לכבוד אלבומה האחרון.

שמה המלא Laura Pergolizzi, או בקיצור LP. סינגר סונגרייטר נפלאה מ לוס אנג'לס, גדלה בניו-יורק. רק אחרי שמאזינים לה בחי, מבינים את העוצמה שלה, משהו בין גו'אן ג'ט לאלניס מוריסט.

פרגוליצ'י בת 36 הופיעה בכמה להקות לפני שהוציאה ב-2001 את אלבום הסולו הראשון שלה Heart-Shaped Scar . אלבומה השני נקרא Suburban Sprawl & Alcohol. בהמשך יצאו Into the Wild ו – Lost on You. בין אלבום לאלבום מצאה זמן לכתוב לאחרים. פרגוליצי כתבה שירים לריהאנה, כריסטינה אגילרה, שר, ריטה הורה.

שלושה אלבומים נוספים יצאו בהמשך , כשהאחרון שבהם "Lost On You", ראה אור בדצמבר האחרון. שירים אחרים בולטים ברפרטואר שלה – Muddy Waters ו – Other People. יש לה שירה, מחוספסת, נועזת, אינטליגנטית. סקסית. בקיצור אחת ויחידה במינה. מסוג הזמרות-יוצרות שהעולם עוד צריך לגלות אותן בגדול. ההופעה כאן היא תחנה בדרך.

וידיאו: ב"מאדי ווטרס" מבקשת אל.פי לעזור לה לצאת מ"המים העכורים" של הדיפרסיה בה היא שקועה. בשיר השתמשו לצורך הפרק האחרון של העונה הרביעית של Orange Is The New Black בארה"ב.

We are kneeling at the rivers edge and tempting

All the steps to follow closer right behind

Is it only when you feel a part is empty

That it’s gnawing at the corners of your mind

I will ask you for mercy

I will come to you blind

What you’ll see is the worst me

Not the last of my kind

In the muddy water we’re falling

In the muddy water we’re crawling

Hold me down

Hold me now

Sold me out

In the muddy waters we’re falling

