לנה דל ריי מתרפקת בשיר הפתיחה Love בהיבט נוסטלגי על עבר אמריקאי . בשיר דל ריי משקפת רעיון דרך החוויות והרגשות של המעריצים הצעירים שלה. בני הדור הצעיר (ואפילו היא עצמה) עדיין שומרים על תחושות רומנטיות ראשוניות ויכולת העצמה מול מצוקות העכשיו, בשל תחושת האהבה שמניעה אותם.

השיר נפתח בקצב איטי קבוע המכשיר את הקרקע לסיפור שלה. הטון קודר ומתכוון. השיר עטוף במעטה מלנכולי כמו כדי להבליט את הזווית של הזמרת.

לנה דל ריי אינה מחליפה צבעים קוליים, אבל האמנות המוסיקלית הייחודית שלה ממשיכה לבעבע בקו תחושתי אותנטי. בת 32, אבל כמו חסרת גיל. פיתחה קול רפה משהו אבל עמוק וסמכותי, כזה שהולך איתה למן אלבומה הראשון Born to Die.

16 שירים באלבום החמישי, הארוך ביותר שלה – שופע התזמורים, מודרניסטי אבל נשען על העבר. רטרו עם ניחוח עתידני.

ב – Lust for Life משתפת לנה דל ריי את The Weeknd . השיר הופק בשיתוף עם יצרן הלהיטים מקס מרטין. האם דל ריי מחפשת לצאת מדימוי האינדי שלה לנתיב יותר מיינסטרימי בנוסח הליידי גאגא. הקשבה לשיר תעיד כי דל ריי ממש לא עושה חישובים מהסוג הזה. היא נשארה במגרש המשחקים שלה. השיר אומר משהו כמו – אם אתם עושים מה שאתם אוהבים לעשות ועם מי שאתם אוהבים, תרגישו שהחיים מאירים לכם פנים. השיר שעטוף הרמוניות עדינות ומעוטר בצלילי synths שמימיים. נשאר בקו אווירה יפה משך 4 וחצי דקות.

בהמשך ייכנסו אורחים נוספים לאלבום החדש, ביניהם A$AP Rocky, סטיבי ניקס ושון לנון. מול Ultraviolence של 2013 ו – Honeymoon של 2015 "תאווה לחיים" נשמע א כמעט כמו אלבום שירות מעריצים, לבטא את הרעיון כוכב פופ שנלכד בעולם של תעשיית כוכבים מנוכרת.

דל ריי נשמעת כמו נמצאת תחת השראה של דחפים נוסטלגיים, בין אם שלה או אחרים "קואצ'לה – וודסטוק במוחי" מתאר חלום בלתי אפשרי, עם דיוקנאות בצבעי מים של העבר הרחוק המשמשות כאידיאל. מתוך השיר "מחר אף פעם לא הגיע" בדואט עם שון אונו לנון – מהדהדים געגועים לאב לנון ולביטלס.

עם סטיבי ניקס מפליטווד מאק היא שרה בהרמוניות יפהפיות – "אנחנו אנשים יפים עם.

דל ריי שרה: "כשהעולם היה במלחמה, המשכנו לרקוד", והוא מתכווונת לשנות הארבעים, ותוהה: "האם זה סוף עידן? האם זה הסוף של אמריקה?" היא בוחנת את הקהל בפסטיבל קואצ'לה ומודאגת מעתיד ילדיהם ונכדיהם. "אני מתפללת בפעם השלישית", היא נאנחת, ומזכירה כי בפברואר היא עודדה את מעריציה בטוויטר להצטרף לקהילה ארצית של מכשפות שתשים כישוף על נשיא ארה"ב.

זה אלבום על אמריקה, על אמריקנה. למרות הראפרים, ההיפ-הופ, דל ריי מתייחסת למעגל תרבותי לא לז'אנר זה או

בשיר Get Free שרה דל ריי את מה שנשמע כמוטו שלה באלבום – “Finally, I’m crossing the threshold/From the ordinary world/To the reveal of my heart.” – "לבסוף אני חוצה המפתן/ של העולם הרגיל/ כדי לגלות את ליבי", מעין הצהרה של מחויבות שאומרת שעדין שווה להאמין באושר. סוג האלבומים שמהאזנה להאזנה להאזנה הולך וגדל.

01 Love

02 Lust For Life (Feat. The Weeknd)

03 13 Beaches

04 Cherry

05 White Mustang

06 Summer Bummer (Feat. A$AP Rocky and Playboi Carti)

07 Groupie Love (Feat. A$AP Rocky)

08 In My Feelings

09 Coachella – Woodstock in My Mind

10 God Bless America – And All The Beautiful Women In It

11 When The World Was At War We Kept Dancing

12 Beautiful People Beautiful Problems (Feat. Stevie Nicks)

13 Tomorrow Never Came (Feat. Sean Ono Lennon)

14 Heroin

15 Change

16 Get Free

Lust For Life עם דה וויקנד

Lana Del Rey - Lust for Life

