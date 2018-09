בילי פול (במקור פול ויליאמס, יליד 1934, פילדלפיה) שר שיר על בגידה. הזוג נפגש באותו מקום, באותו יום בשבוע ובאותה שעה, אבל נזהר שלא לעורר חשדות אצל בני זוגם. השיר מיוחד בכך, שהוא מסופר בגוף רבים (We) ע"י הבוגדים עצמם. רמז לנושא נמצא בצליל הסקסופון בפתיחה שנלקח מלהיט של דוריס דיי – Secret Love משנת 1953.

הכותבים הם קני גמבל, ליאון האף וקרי גילברט. גמבל והאף הם צמד שעמד מאחורי שירים רבים בסגנון "הצליל הסול של פילדלפיה" של שנות השבעים. קני גמבל סיפר, כי שאב את הרעיון לשיר מבר ליד בניין חברת התקליטים שלו. הוא ראה שם מדי יום בחור. כמה דקות אחרי שהוא הגיע, הצטרפה אליו בחורה לשתיה. שניהם ניגשו לתיבת הג'וקבוקס (פטיפון אוטומטי) כדי לבחור שירים. ככה זה נמשך זמן רב. זו הייתה יכולה להיות בתו, או בת דודתו, אבל דימיונו של הכותב ייצר את סיפור הבגידה הרומנטי שתורגם לביצוע עוצמתי, עמוק של בילי פול. השיר נכלל באלבומו הג'אזי 360Degrees Of Billy Paul, והגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים האמריקאי באמצע דצמבר 1972.

לאחר מותו של בילי פול ב -24 באפריל 2016, גאמבל והאף פרסמו הודעה בה נכתב כי "הרגע הגאה ביותר שלנו עם בילי היתה ההקלטה של הלהיט 'אני וגברת ג'ונס'. לדעתנו, זהו אחד משירי האהבה הגדולים ביותר שהוקלטו אי פעם, ולבילי יהיה לנצח מקום מיוחד בהיסטוריה של המוסיקה".

מקום 1 ארה"ב מקום 12 – בריטניה.

Me and Mrs.Jones

We got a thing goin'on

We both know that it's wrong

But it's much too strong

To let it go now

We meet every day at the same cafe

Six-thirty and no one knows she'll be there

Holding hands, making all kinds of plans

While the juke box plays our favorite songs

We gotta be extra careful

That do we don't build our hopes up too high

Because she's got her own obligations

And so, and so, do I

Well, it's time for us to be leaving

It hurts so much, it hurts so much inside

Now she'll go her way snd I'll go mine

Tomorrow we'll meet

The same pklace, the same time

