"Little Dark Age", על שמו נקרא האלבום, הוא שיר על ניסיון להסתיר סוד אפל ולשמור אותו לעצמך. הסוד עצמו יכול להיות אינספור דברים, תלוי בפרשנות שלך. המוסיקה – בין דפש מוד לפט שופ בויז, פופ אלקטרוני, נגיעות שנות השמונים. הקול מנוכר, מרוחק, קר. המנגינה – קליטה, מיוחדת. האלבום נפתח ב – She Works Out Too Much, שיר שמדבר על מערכת יחסים כושלת בין גבר לאישה.

Little Dark Age הוא אלבום האולפן הרביעי של MGMT הלהקה מברוקלין. חוזרים איתם לרדיו האלטרנטיבי של MGMT, הלהקה המוזרה בעלת האלבומים מוזרים עוד יותר "“Congratulations” של 2010 ו – “MGMT” של 2013. גם לפי החדש לא נראה שהלהקה הזו התכוונה להוציא להיטים. הם פונים לקהל נאמן מסוג שמזהה אמנות פופ אחרת, מיוחדת. When You Die שיצא כקליפ שני, הוא שיר פסיכולוגי העוסק במוות של הנפש והגוף. המצטרף לשירים שיש להם פוטנציאל להיות מיינסטרים ממש כפי שהם נשמעים גם כשירי אינדי. ביניהם שיר יפהפה שנשמע ביטלסי משהו כמו "When You're Small", גם "Hand It Over" האלבום הוא שילוב של פסיכדליה מודרנית מוזרה, מודרנית סינטי-פופ ו – dream pop, חובר לאיזשהו משב רוח מודרני במוסיקה, אם כי לעיתים התחושה היא שאנדרו ואנויינגרדן (שירה מובילה, גיטרה, מקלדת, גיטרה בס, תופים, כלי הקשה) ובן גולדווסר (שירה, קלידים, גיטרה) הלכו בכל זאת על אוריינטציה ליצור האלבום אלטרנטיבי.

MGMT – When You Die

MGMT – Little Dark Age

1. “She Works Out Too Much”

2. “Little Dark Age”

3. “When You Die”

4. “Me and Michael”

5. “TSLAMP”

6. “James”

7. “Days That Got Away”

8. “One Thing Left to Try”

9. “When You’re Small”

10. “Hand It Over”

דירוג: