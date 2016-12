טריו סינת'פופ גרמני מציג זמר ייחודי – Matthias Tippach במוסיקה שהיא פופ אלקטרוני שמזכיר מאוד את "דפש מוד" ואת סולנה דייב גאהן. מוסיקה קלאסית ופסי קול של סרטים מסמנים את דרכו של ההרכב . היילייט: השיר השני באלבום – "Somebody's Song", בלדה מלנכולית העוסקת במצבו של היחיד החש מנוכר מול הסביבה בה הוא חי, שוקע בזיכרונות שלא ניתן לסלקם ממוחו ובחלומות של נשיקות עדינות שמזכרים את חומה של השמש. ההמשך – Feignedly הוא עוד קטע מצוין באלבום, אחד המיוחדים בסצנה ב-1999.

I'm feeling confusion

There is happiness everywhere

I don't understand the reason

A deep disappointment

Memories I can't overcome

Illusions of tender kisses

It's like the warmth of the sun

Who you are?

Where are you from?

I'm afraid to tell you

Where I want to belong

To share my joy

To share my sorrow

So I will sing this somebody's song

And I am waiting for the start

One moment to tell you

All the words of my consciousness

Without any worldly wisdom in this material world

Alive

02. Somebody's Song

03. Last Station

04. Feignedly

05. Lost

06. Mirror

07. Crying Angel

08. Black Skin

09. Invisible Face

10. Control

11. Last Station

12. Mirror [live]

13. Alive [classical video track]

*** הסִינְתְ'פּוֹפּ מוכר גם כאֵלקטרופופ , זרם מוזיקלי אשר פרח בסוף שנות השבעים והפך דומיננטי במהלך שנות השמונים של המאה ה-20. באופן הכי שטחי סינת'פופ הוא פופ המתבסס על צליל של סינתיסייזרים. לא מדובר בסגנון אחיד אלא באמצעים שאיפיינו את הז'אנר. בין חלוציו נמצאים הרכבים כדוראן דוראן (Duran Duran), הליגה האנושית (The Human League), דפש מוד (Depeche Mode). , ניו אורדר (New Order ), אולטראווקס (Ultravox), סופט סל (Soft cell), יוריתמיקס (Eurithmics), תומאס דולבי ( Thomas Dolby) רבים מהרכבי הסינת'פופ מזוהים עם תרבות הדארק. מדובר ביוצרים שבחרו לנסות ליצור מוזיקה מצלילים סינתטיים לחלוטין ולא לצרף כלים נוספים מעבר לסינתיסייזרים שלהם, לפחות בתחילת דרכם.

