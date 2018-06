נעשה סדר: מקבלים את הקיור בשלושה תקליטורים, שבהם שולטים המושגים רמיקס (remix) ומיקס (Mixed Up) הסי די הראשון הוא רמיקסים שעברו רימסטרינג – מעין חידוש הקלטה בדרך כלל על מנת לשפר את איכות הצליל (Mixed Up Remasterd 2018) הסי די השני הוא שירים רממוקססים בין 1982 ועד 1990 עם תוספות (Remixes 1982 -1990: Mixed Up Extras 2018) הסי.די השלישי – 16 רמיקסים חדשים של רוברט סמית'. מבולבלים? גם אנוכי. בגדול – משפצים דברים ישנים. המוסיקה עוברת שדרוג טכנולוגי משמעות כדי להתאימה ל,אוזן עכשווית". רק שני שירים A Forest ו – The Walk, לא רק עברו רמיקסוס אלא הוקלטו לגמרי מחדש. מדובר בשירים שההקלטות הראשונות שלהם אבדו. שני השירים שוחזרו באולפן עם המפיק מארק סונדרס. מה רוצה רוברט סמית', מנהיג הקיור ומי שניהל את הפרויקט: "המיקס הזה הופך את המוזיקה על הראש, אבל באותו זמן שאיר את הלב המהותי של השיר שלם. השאיפה שלי היתה לעשות אלבום שיהיה עכשווי אבל בלי להיות מתוארך, מעורר השראה מבחינה מוסיקלית ומרגש מבחינת הקצב והסאונד"?

שנצנן התלהבות? כדי החזיק מעמד למעלה משלוש שעות האזנה, אתה צריך להיות חובב קיור עם תעודות. מדובר בתערובות של שירים משופצים בצלילים דיגיטליים, אלא שבמהלך ההאזנה זה פשוט מתחיל לשעמם. זה בעיקר עניין של אסתטיקה של סאונד, אבל הארכת השירים לצורך שדרוג הסאונד אינה מתאימה דווקא ללהקות כמו הקיור. אני יכול להיזכר בגעגועים באלבומי הרימסטרד של דפש מוד. בואו נחזור לקיור המקוריים – אפילו בויניל, כדי לחוש את הטעם האמיתי של החבורה האינדית המצוינת הזו.

Disc One – Mixed Up – Remastered by Robert Smith 2018

01: Lullaby – Extended Mix

02: Close To Me – Closer Mix

03: Fascination Street – Extended Mix

04: The Walk – Everything Mix

05: Lovesong – Extended Mix – 2018

06: A Forest – Tree Mix – 2018 remaster

07: Pictures of You – Extended Dub

08: Hot Hot Hot!!! – Extended Mix

09: The Caterpillar – Flicker Mix

10: Inbetween Days – Shiver Mix)

11: Never Enough – Big Mix)

Disc Two – Remixes 1982-1990

01: Let's Go To Bed – Extended Mix 1982 – 2018

02: Just One Kiss – Extended Mix 1982 – 2018

03: Close To Me – Extended Remix 1985

04: Boys Don't Cry – New Voice Club Mix 1986

05: Why Can't I Be You? – Extended Mix 1987 – 2018

06: A Japanese Dream – 12" Remix 1987 – 2018

07: Pictures of You – Extended Version 1990 – 2018

08: Let's Go To Bed – Milk Mix 1990 – 2018

09: Just Like Heaven – Dizzy Mix 1990 – 2018

10: Primary – Red Mix 1990 – 2018

11: The Lovecats – TC & Benny Mix 1990 – 2018

Disc 3 – Torn Down: Mixed Up Extras by Robert Smith 2018

01: Three Imaginary Boys – Help Me Mix

02: M – Attack Mix by Robert Smith

03: The Drowning Man – Bright Birds

04: A Strange Day – Drowning Waves

05: Just One Kiss – Remember

06: Shake Dog Shake – New Blood

07: A Night Like This – Hello Goodbye

08: Like Cockatoos – Lonely In The Rain

09: Plainsong – Edge Of The World

10: Never Enough – Time To Kill

11: From The Edge Of The Deep Green Sea – Love In Vain

12: Want – Time

13: The Last Day of Summer – 31st August)

14: Cut Here – If Only

15: Lost – Found)

16: It's Over – Whisper

The Cure - Mixed Up And Mixed Up Extras 2018

