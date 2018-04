מסוג השירים שמעורר געגועים לשירים של תחילת שנות השישים, אך מתברר שהוא נכתב והוקלט בסופם: טומי ג'יימס: "במקור, עשינו את השיר בלי שיר, והרעיון היה ליצור תקליט של מסיבות ב -1968 היתה נסיגה בשירי רוק כאלה בנוסח תחילת שנות ה -60. אף אחד לא עשה party rock records ב -1968. ג'יימס צדק. השיר הגיע למקום הראשון בבריטניה ולמקום השלישי בארה"ב. שם השיר נולד מתוך ראשי תיבות של חברת הביטוח ההדדית של ניו יורק. M-O-N-Y= Mutual of New York Insurance Company. סיפור אמיתי. עם סימן דולר באמצע ה O. את השיר ניסו על חי במסיבה פרטית שערכו במרתף בניין 1650 Broadway Building ששימש את תעשיית המוזיק. הזמינו כל הכותבים והמו"לים לרדת למטה. זו היתה מסיבה שהוקלטה ונכנסה לשיר. אמפטמינים (סמים ממריצים) והמאפיה שיחקו תפקיד מפתיע בקלאסיקה של הפופ. חברת Roulette Records הופעלה על ידי המאפיה , כפי שהסביר ג'יימס בראיון שלו. חברי הלהקה צרכו אמפטמינים, סמים שסופקו ע"י חברות התקליטים.

Here she come down, say Mony Mony

Well, shoot ’em down, turn around come home, honey

Hey, she gimme love an' I feel alright now

Everybody! You got me tossin' turnin' in the night

Make me feel alright

I say yeah, (yeah), yeah, (yeah)

Yeah, (yeah), yeah, (yeah), yeah

Well you make me feel Mony, Mony

So Mony, Mony

Good Mony, Mony

Yeah, Mony, Mony

So good, Mony, Mony

Oh, yeah, Mony, Mony

Come on, Mony, Mony

All right, baby Mony, Mony

Say yeah, (yeah), yeah, (yeah)

Yeah, (yeah), yeah, (yeah) , yeah (yeah), yeah

Break 'dis, shake 'dis, Mony, Mony

Shot gun, get it done, come on, honey

Don't stop cookin', it feels so good, yeah

Hey! well don't stop now, hey, come on Mony,

Well come on, Mony

I say yeah, (yeah), yeah, (yeah)

Yeah, (yeah), yeah, (yeah), yeah, (yeah)

Tommy James and the Shondells- Mony Mony

