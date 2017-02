אלכס משה, סולנית Folly Tree, שרה על האובססיה להיות לבד, זהו צורך נפשי-פיזי. הבדידות כמהות. הפחד מלהכניס מישהו שימלא את החלל הריק הזה.

"רוצה להשאיר החלל הזה ריק / אם לא אכפת לך / אל תהיה אוהב מדי או אדיב מדי / לא לאהוב מדי/הייתי רוצה להשאיר את החלל ריק / זה צורך יחיד שלי / המקום בו אני מגרדת את הקירות ומדממת/ הריקנות שלי היא אני ושלי / זו אני ושלי".

Folly Tree – בתרגום חופשי "עץ חוסר הדעת", מוטו שמוביל את הלהקה ליצור מוסיקה עפ"י "אינטואיציה, רגש ומעט תכנון", לשון ההודעה שהגיעה עם הסינגל.

קולה הנוגה והמיוסר של אלכס משה משדר את התחושה ברמת אינטואיטיבית וכנות גבוהה. מוסיקת האווירה האפלה מהווה רקע אפקטיבי להלך הרוח האופף אותה. בתזמור יש הרבה "שקט" שממחיש את ה- Space שהיא זקוקה לו נואשות. העיבוד האלקטרוני וצלילי ההקשה יוצרים סביבה אקוסטית חלומית שעוטפת את הזמרת. מחפשים הגדרות? פופ אלקטרוני ניאו אלטרנטיבי. זרקתי משהו לא חשוב. ההגדרות אינן מעלות או מורידות מהאיכות הגבוהה של השיר הזה. My emptiness מתמלא בתוכן אמוציונאלי אותנטי. החלל שלה שהתמלא במוסיקה ייחודית.

חברי הלהקה: אלכס משה- גיטרה, שירה, מילים ולחנים , מאור שוורצברג: גיטרה והפקה מוסיקלית, טל תמרי: בס, רן יעקובוביץ: תופים , אייל לנזיני: קלידים

I'd like this space to be left empty/ if you don't mind/ don't be too loving or too kind/ don't be too loving or too kind

I'd like this space to be left empty/ it's my one need/ it's where I scratch the walls and bleed

My emptiness is me and mine/ it's me and mine

I'd like these holes to be left hollow/ if you don't mind/ don't cross the borders I've defined

I’d like these holes to be left hollow/ if you don't mind

It's where I dance naked and blind

My emptiness is me and mine/

It's me and mine

Folly Tree - My Emptiness

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: