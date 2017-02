כמה שבוב דילן מתגעגע לשירים הישנים, אלה שמאכלסים את ספר השירים האמריקני הגדול. My One And Only Love הוא עוד שיר לקראת האלבום המשולש Triplicate שיצא בסוף מרץ. כמו הסינגל הראשון מהאלבום – "I Could Have Told You" , דילן נשמע סנטימנטלי לעילא בקולו העשן והסדוק.

דילן חי את השירים הישנים. בראיונות הוא מספר, כי הקלטת האלבום גרמה לו תחושת השראה גדולה והסבה לו את אחת התקופות היפות בחייו באולפנים. פרנק סינטרה הקליט את השיר הזה ב-1953, כצד ב' לשיר "I've Got the World on a String". השיר הפך לסטנדרט ג'אז בהמשך. ג'ון קולטריין, סוני רולינס ואוסקר פיטרסון ניגנו אותו. גם אמני פופ כפול מקרטני, רוד סטיוארט וסטינג הקליטו גרסאות לשיר.

בוב דילן נמצא באחת התקופות המוזרות בקיירה שלו. הוא מעדיף נוסטלגיה על פני יצירה מקורית חדשה. יש כאן מידה של אכזבה. מצד שני – המתרפקים של שירי שנות החמישים וספר השירים האמריקני, יקבלו אותו בחום ובחיבוק.

The very thought of you makes my heart sing

Like an April breeze on the wings of spring,

And you appear in all your splendor,

My one and only love.

The shadows fall and spread their mystic charms

In the hush of night while you're in my arms.

I feel your lips, so warm and tender,

My one and only love.

The touch of your hand is like heaven

A heaven that I've never known.

The blush…

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: