פארל ויליאמס וחבורתו חוזרים כדי להוציא אולי את האלבום הטוב ביותר שלהם עם רשימה מרשימה של אורחים – ריהאנה, אד שירן, קנדריק למאר, פיוצ'ר, ג'וצי מנה ו-Whale, אנדרה 3000, ו-M.I.A.

אחרי ששבתו מפעילות במשך 7 שנים (Nothing, אלבומם האחרון יצא ב-2010) הם מוציאים אלבום חמישי של הרכב ההיפ הופ הנקרא N.E.R.D (ראשי תיבות של No-one Ever Really Dies) הכולל את ויליאמס, צ'אד הוגו ושיי הילי.

על סף 2018, אבל N.E.R.D. נשמעים כמקדימי זמנם. 11 השירים מצטרפים לאלבום שעובר ללא מאמץ מז'אנר לז'אנר, מעין מסע מוזיקלי פרוע משותף. לא ניתן לסווג את האלבום כ"היפ הופ" טהור. מה שומעים: תערובת של פאנק, רוק והיפ הופ ונגיעות בסגנונות אחרים – רגאיי וקליפסו. מילים: "האמת תשחרר אותך, אבל בהתחלה היא תשטה בך", כך נפתח האלבום בשיר "לימון" עם ריהאנה – ראפ שקובע את הטון של האלבום. בשעה שאלבומיה הקודמים של N.E.R.D סבלו לעתים קרובות מחוסר לכידות, No_One Really Dies מצליח ליצור צליל אחיד יותר למרות המגוון של האורחים. מצד שני: חוסר הידיעה של מה שתשמע בשיר הבא הוא שעושה את האלבום כל כך מיוחד וכייפי. פארל ויליאמס מחייה את הצליל הלא-ליניארי והאנרגטי של פאנק ופוסט פאנק, צליל חדשני ושמשקף גם את התוכן הפוליטי של האלבום העובר לאורכו (אין כיום זרם מוסיקלי טוב יותר לעשות את זה), די לצפות בסרטון של Feat. Future 1000 כדי להיכנס למוטו של האלבום. זה נשמע אגרסיבי, עדכני מאוד ואנטי מיינסטרימי. מי חשב שההפאנק ישוב לחיים על ידי ראפרים?

1. "Lemon" Feat. Rihanna

2. "Deep Down Body Thirst"

3. "Voilà" Feat. Gucci Mane & Wale

4. "1000" Feat. Future

5. "Don’t Don’t Do It" Feat. Kendrick Lamar

6. "ESP"

7. "Lightning Fire Magic Prayer"

8. "Rollinem 7’s" Feat. André 3000

9. "Kites" Feat. Kendrick Lamar & MIA

10. "Secret Life of Tigers"

11. "Lifting You" Feat. Ed Sheeran

N.E.R.D & Rihanna – Lemon

N.E.R.D & Future – 1000

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: