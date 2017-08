צפו: ארקייד פייר במש-אפ של ג'ון לנון, רדיוהד ודיויד בואי

ארקייד פייר, שהוציאה לאחרונה אלבום חדש – Everything Now מבצעת השבוע באחת ההופעות היותר אינטימיות שלה שלפני פסטיבל לאלאפאלוזה, פסטיבל רוק אלטרנטיבי המתקיים בכל שנה בארצות הברית, מאש-אפ (שילוב במספר יצירות מוזיקליות שונות בקטע אחד) לשלושה שירים של ג'ון לנון, רדיוהד ודיוויד בואי. הלהקה התחילה עם ‘Mind Games’ של לנון, עברה לקטעון מתוך ‘Karma Police’ וסייצה ב- ‘Oh! You Pretty Things’ של דיויד בואי.