“Nuh Ready Nuh Ready” הוא השיר הראשון שקלווין האריס, המפיק והתקליטן הסקוטי מוציא ב- 2018. בשיר הוא משתף את הראפר הקנדי PartyNextDoor, בן להורים מג'מייקה ומטרינידאד, בשמו המלא Jahron Anthony Brathwaite. השניים שותפים גם בכתיבת השיר. מה זה? לא סתם מכנים את האריס – king of dance-pop crossover. הוא מגיש תערובת של האוז ה-90, ריתם אנד בלוז והיפ הופ עם מבטא וקצב מהאיים הקריביים בעיבוד לכלי נשיפה. האריס מחפש את הצליל העדכני הרב-תרבותי, ללא יומרות ללכת על "שורשים", אלא בעיקר לתדלק את חללי המועדונים.

Mi and di mandem

We haffi run from half of di gyal dem

So sweet, so sweet

Don't want mi children and ting'

Mi nuh ready fi all dem tings

So sweet, you're so sweet, yeah

Yeah, mi nuh ready fi all dem things yet

So sweet, so sweet, yeah

Yeah, I'm not ready fi all dem tings yet

I'm not ready fi all dem tings yet

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin