אריאנה גרנדה חזרה למנצ'סטר כדי להראות שהטרור לא ינצח אותה, לא את אוהבי הפופ, לא את העולם הנאור. לקונצרט הצדקה One Love הייתה עוצמה מנצחת טרור. זו הייתה תגובה על רצח 22 איש בפיגוע בהופעה שלה לפני כשבועיים, בה נפצעו עשרות ביניהם פצועים קשה. קיומו של המופע אחרי הפיגוע בגשר לונדון – העצים עוד יותר את חשיבותו.

רשימת הזמרים והזמרות המתנדבים הבטיחה מופע סולד אאוט. בין השאר עלו לשיר ג'סטין ביבר, קולדפליי, קייטי פרי, ובאפן די מפתיע – ליאם גאלגר, סולנה לשעבר של להקת אואזיס.

לא הכל עבר חלק. חלק ממשפחות הנרצחים והנפגעים זעפו על גרנדה על כך שהיא מעלה את המופע כל כך קרוב לארוע הטראגי, אבל רצינותה וכנותה התקבלו בסופו של דבר בצורה אוהדת, שלא לשדבר על כך שגרנדה סייעה לגייס עוד 2 מיליון ליש"ט למען משפחות הנפגעים במהלך שלוש שעות הקונצרט בלבד.

הקונצרט עלול היה לגלוש לערב עתיר אמוציות ודמעות, אבל זה לא קרה. היו בו אלמנטים רציניים של ערב תרומה, בידור, אהבה ומחאה. אריאנה בת ה-23, בסווטשרט, הייתה המארחת, לא הכוכבת של הערב, והוא עשתה זאת ברגישות וברגשות כנים. מישהו כתב: גרנדה הצליחה לאחד עיר, שהיא כמעט לא הכירה בעבר.

גרנדה עשתה שינויים עד הרגע האחרון. היא פגשה באמה של אוליביה קמבל, אחת הנרצחות בפיגוע. אותה אמא הפצירה בגרנדה להפסיק לבכות. "אוליביה לא היתה רוצה לראות אותך כך. היא הייתה מעדיפה שתשירי את הלהיטים שהיא אהבה". גרנדה מילאה את בקשתה וערכה שינויים בסטליסט. אחד הרגעים שלקח בשבי הרגשי את הקהל: גרסת כיסוי ל – Don’t Dream It’s Over של קראודד האוז, שגרנדה שרה בדואט עם מיילי סיירוס, שיר שהפך להימנון של האירוע על רקע פיגועי הטרור. גרנדה סיימה את הקונצרט בגרסה אמוציונאלית ל"מעבר לקשת בענן".

המופע, כמו מופעי צדקה רבים, Live Aid ואחרים לפניו, הראה כי מוסיקת הפופ . היא מרחב מוסיקלי המאפשר לבטא רגשות באופן הכי ספונטני, ומהווה מענה מסוים לטראומות שחווה החברה האנושית. כוכבים כמו בונו וכריס מרטין מתנדבים להגיע על תקן ומעניקים להמונים איזושהי תחושה של "אתם לא לבד". גרנדה לא היתה מאמינה בחלומות הכי מטורפים שלה כי אירוע טראגי מהסוג שארע המנצ'סטר יהפוך אותה בן לילה מכוכבת פופ מתקתקה לבני עשרה לדמות רצינית ובוגרת המובילה קמפיין צדקה למען משפחות של נפגעי טרור. בעבר היו לה כמה "יציאות", שהתקשורת שמחה לחגוג עליהן כמו המשפט "אני שונאת את אמריקה", שאמרה בחנות דונטס בשעה שליקקה את הסופגנייה האמריקנית. למרבה האירוניה, עם One Love גרנדה פותחת דף חדש בקריירה שלה.

