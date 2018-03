איך אתם רוצים את מארינה? סולו פסנתר כנף אקוסטי. מארינה פסנתר + אלקטרוניקה? מקלדות אלקטרוניות נטו? לופר ותופים אלקטרוניים? ג'אז סינגר? באלאד סינגר? EDM סינגר? התשובה פשוטה – כי תקבלו הכל, ומורכבת – כי זה לא פשוט להיות זמרת וגם פסנתרנית ותזמורת אלקטרונית. הולכת על הבסט אופ נכון לעכשיו מבחינתה. אחרי ההדרן I Put A Spell On You, הייתי מוכן להישאר לעוד כמה קאברים נטו פסנתר. זה היה ביצוע חזק, וירטואוזי. רוקי-ג'אזי-קלאסי. מה להגיד על מארינה שלא נאמר. הנקודה היא שעל מארינה יש תמיד עוד משהו להגיד, בעיקר כשהיא מנסה להמציא עצמה מחדש. זה מה שקורה בערב הזה: כל הצבעים מתמזגים מתוך הגעה לבגרות ובשלות. האנגלית, העברית, הרוסית. היא תמיד נמצאת בגלגול חדש. ממציאה משהו. ורסטילית.

מארינה מקסימיליאן בגלגול הקודם כבר אינה גרה בהופעה שראינו במוזיאון ת"א. זה נכון מבחינתה, נכון לעכשיו. חוברת לפסנתר בכל סגנון, משתמשת בו כפרטנר נפלא, אבל אינה מוותרת על תוספת נכבדה מאוש של צעצועים אלקטרוניים. היא פרפורמרית וזמרת של מנעד משתנה, של ניואנסים מפתיעים בקול, בעיקר בטונים הנמוכים.

להגיד עלייה אקלקטית – זה מעט מדי. להגיד עלייך – "זמרת גדולה" – נדוש מדי, נועזת – נכון מאוד, אבל לא רק. אין לי מילים לדייק. סגירת מעגל עם העולם המופשט שממנו הגיעה ועולם המוסיקה הפופולארית שנחשפה אליו בתקופת כוכב נולד מקבל בערב הזה עוצמות חדשות. המפגש בין שפות, סאונדים, מקצבים, ובעיקר מימוש כל הצבעים שהצטברו בה. הערב מרכז את מכלול כישוריה: חוש הומור מוסיקלי, הפלרטוט עם המוסיקה, היכולת לשחק מעין פאם פאטאל, להפוך את הקול לכלי (גם ג'אזי), להפעיל מנעד מרשים שמגיע עמבלי שזה יישמע מפגן קולי ראוותני לשמו, לעלות ולרדת בסולמות מסובכים בדיוק רב, לשיר בלדת אהבה בכאב מצמרר. לא פשוט לממש את זה במופע סולו. מארינה רוצה תמיד להגיע למופע כזה שנותן חופש למאווייה. ערב שהוא מימוש של כל הצבעים שהצטברו בה עד היום, שיצרו בתוכה רעב ומוטיבציה לצאת למסע מוסיקלי שלוקח אותה למקומות, שהקהל הגדול עוד לא ביקר בהם

שירים

At Last

I Trust This Man

1990

Eye In The Sky

לפעמים

Maurine

Hurricane

Easy Life

Tango

My Boy

נדל"ן

דניאל

עמוק בטל

כמה התרככתי

Step into My World

Two Pigs

————–

I Put A Spell On You