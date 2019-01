"בשכונה שלנו כל החבר'ה קוראים לה פלמינגו, כי השיער שלה זוהר כמו השמש, ועיניה יכולות להאיר את השמים/ כשהיא נעה היא הולכת כל כך יפה כמו פלמינגו". שיר אהבה על צעירה אטרקטיבית. הוא נכתב על ידי מארק ברקן שכתב שירים לאמנים רבים אחרים בסיקסטיז, וביניהם הארצ'יז והמאנקיז. זה היה אחד הלהיטים הבולטים של הלהקה בבריטניה – מקום 1 במצעד במאי 1966. ההרכב שהוקם ע"י הקלידן מנפרד מן, עבר שינויים תכופים, וגם בעת שהשיר הזה יצא, נגן הבס, מיק ויקרס עזב והוחלף ע"י ג'ק ברוס.

*** מנפרד מאן הוקמה בשנת 1962 על ידי נגן הקלידים, מנפרד מאן, בשמו האמיתי – מנפרד לובוביץ'(מדרום אפריקה) יחד עם המתופף מייק הג. ללהקה היו שני זמרים מובילים שונים בתקופת ההצלחה שלהם, פול ג'ונס (Paul Jones) מ 1962 עד 1966, ואת מייק ד 'אבו (Mike d'Abo) מ 1966 עד 1969. הלהקה קיבלה חוזה הקלטה בחברת HMV בשנת 1963 . מנפרד מן – להקת ריתם נ' בלוז מבריטניה – הייתה חלק מה"בריטיש אינבייז'ן", פלישת להקות הפופ-רוק הבריטיות לארה"ב בין השנים 1964 ל-1966.שני השירים הראשונים שהוקלטו לא זכו להצלחה השיר השלישי 5-4-3-2-1 שנכתב בהזמנה לתוכנית הטלוויזיה Ready Steady Go, הגיע למקום החמישי במצעד הבריטי ב-1964. באותה שנה נרשם הלהיט הגדול ביותר של הלהקה היה Do wah diddy diddy של האקסייטרס, שכבש את הפסגה משני צידי האוקיינוס האטלנטי. גם הלהיט Sha la la של השירלס הגיע לשלושת הגדולים If you gotta go, go now של בוב דילן הגיע למקום השני, Ha Ha Said The Clown a של 1967 הגיע למקום הרביעי ו- Pretty flamingo ה- לראש המצעד. פול ג'ונס, שעזב את להקה לטובת קריירת סולו ,הוחלף על ידי מייק ד'אבו והלהקה עברה להקליט בחברת Fontana.

כאן הם התחילו עם Just like a woman של בוב דילן, ובהמשך עם Semi-detached suburban Mr. James שהגיע למקום השני במצעד הבריטי ועם The mighty Quinn של בוב דילן, שהגיע לראש המצעד הבריטי. הלהיט המצליח האחרון של הלהקה היה Ragamuffin man ולאחריו בשנת 1969 התפרקה הלהקה. מ-1970 משנה הלהקה את שמה ל– Manfred Mann's Earth Band וגם את סגנונה מפופ לג'אז-רוק.





On our block all of the guys call her flamingo

'Cause her hair glows like the sun

And her eyes can light the skies

When she moves she walks so fine like a flamingo

Crimson dress that clings so tight

She's out of reach and out of sight

When she walks by, she brightens up the neighborhood

Oh, every guy would make her his if he just could

If she just would

Some sweet day, I'll make her mine, pretty flamingo

Then every guy will envy me

'Cause paradise is where I'll be

Pretty flamingo/ Pretty flamingo

When she walks by she brightens up the neighborhood

Oh, every guy would make her his if he just could, ha

If she just would

Some sweet day, I'll make her mine, pretty flamingo

Then every guy will envy me/ 'Cause paradise is where I'll be

Sha, la, la, la, la, la, la, la, pretty flamingo

Some day, I'll make her mine sha, la, la, la, la, la, la, la, pretty flamingo

Yes I will, yes I will, I'll make her mine sha, la, la, la, la, la, la, la, pretty flamingo

Writer/s: MARK BARKAN

Manfred Mann - Pretty Flamingo

