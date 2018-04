עומר גורן מצרף אותנו לסיפור הזוי: הגב שלו כואב מלסחוב את החיים. הוא נדקר ע"י אשתו, כאבים, צעקות ילד. "אני עוזב ולא אחזור לעולם". הוא כבר עזב בעבר, היא אמרה לו: צא מהחיים שלי. "אתמול אשתו ירתה בי"… מה-מי-מו? לא תמיד חייבים את הסיפור מאחורי הסיפור. די אם המוסיקה תיצור נרטיב כלשהו שיכניס אותך לאירוע שעבר על המספר. הסיפור לובש מעטה כבד של אווירה סהרורית. Dream Music. קולו של המספר מְמֻסָּךְ בצלילים האלקטרוניים. השיר מתחיל בנביחת כלב, בקולות מעוותים כרקע לקול המלוחשש שמספר את הסיפור. המעבר לקצב דאנס מייצר איזשהו טוויסט בעלילה, הקול נעשה יותר בהיר, כמו מדובר בשינויי מצברוח. לקראת סיום, שוב חוזר לקצב איטי כדי לשיר Now I'm dead with a big smile on my face, ושוב – לקראת סיום קצב דאנס רווי אפקטים אלקטרוניים. המלודיה וההרמוניה נעים בין אנרגטיות ומתח נפשי. ההפקה המוסיקלית הוסיפה יותר מנדבך כדי להפוך את הנרטיב ליצירה פופ צ'יל אלקטרונית אלטרנטיבית מרתקת.

My back hurts /from carrying this life/ Yesterday I've got/ stabbed by his wife/ Pain appears, child screams/ from my face falling angry tears

I'm going and I will never come back/ I'm ready to leave to get on track/ I'm going and I will never come back./ I'm ready to leave, now I just need to pack

I've left this house once before/ Yesterday I was on the floor/ on my knees beggin’ sayin’ no more/ She always said stay away from my life./ Yesterday I've got shot by his wife/ I'm going and I will never come back/ I'm ready to leave to get on track/ I'm going and I will never come back/ I'm ready to leave, now I just need to pack/ Now my life is carrying me away/Now I know I will return someday/Now I'm going to a better place./Now I'm dead with a big smile on my face/ I'm going and I will never come back/I'm ready to leave to get on track./I'm going and I will never come back/ I'm ready to leave, now I just need to pack.

Ready To Leave

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: