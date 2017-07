על רקע מבול אוספי צ’ילאאטוט, מדגישים עורכי הסדרה, כי מדובר בסרט ההמשך. זו "האיביזה האמיתית", שלא יהיה ספק. המותג מוכר גם כ"קפה דל מאר". אבל בסופו של דבר, המוסיקה עצמה חייבת לספק הסחורה, והדיסק הכפול הזה מספק גם מספק. זהו אוסף חובק עולם, עם ייצוג לכ-10 מדינות. בגדול, הגבולות באוספים מיטשטשים, גיטרת פלמנקו פוגשת דיפ האוז ואלקטרוניקה, וגם את מיילס דיוויס מקבלים ברוטב צ’יל. תערובת לכל מצב, ריקוד, אווירה, ויש כאן הרבה מאוד על מה להתענג.

(1 Grassskirt – Pleasant Dream (Part 2

(2 Trumpet Thing – La Sonadora (The Dreamer

3 Uman – 'Atmosphere

(4 Mystic Diversions – The Love Dance (Spirit Of Life Mix

5 Oversoul – The Universal Unfolding

6 Doctor Rockit – Cafe De Flore

7 Sub Sub – Past

8 Kevin Yost – If She Only Knew

9 (A:xus – Baghdad Cafe (Callin' U

10 Dan K – Sunburst

11 (Bent – I Love My Man (Lazyboy Anyone For Tennis Remix

12 (Cool Blu – Aqua Libra (Downbeat Mix

13( Polaroid* – So Damn Beautiful (Chris Coco Mix

14 Ibizarre – Underwater World

15 Jam & Spoon – Hispanos In Space

16 Nacho Sotomayor – Es Vedra

17 John Beltran – Sub-Surface

18 (Infernal – Serengeti (Bliss Mix

19 Bonobo – Terrapin

20 Cantoma – Katja