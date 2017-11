אם תקראו ביקורות על האלבום הזה בעיתונות חו"ל, יש סיכוי סביר שלא תתקרבו אליו. הביטלס שינו כיוון, ומבקרים לא ירדו עליהם. מצד שני, מי יכול להקסים כמו הביטלס?

“You don’t want what I’m gonna put you through” שר אדם לוין ב – "Best 4 U", בפתח האלבום השישי של מארון 5. המוסיקה גרובית' לא טיפוסית ללהקה שכל אלבום שלה עשה פלטינה או מולטי פלטינה. R & B ופאנק, נשמע כבחירה נועזת של מסלול חדש. נכון: האוריינטציה הזו יצרה איזשהו פיחות במי שמזהים מארון 5 מלהיטיהם הגדולים. אולי זו אסטרטגיה מחושבת – למשוך קהל חדש, ועובדה היא שהאלבום הגיע למקום הראשון במצעד המכירות של הבילבורד. אדם לווין מעדיף לטשטש זהות יחד עם הכישרון SZA בשיר What Lovers Do . יש שיתלוננו על העדר שיר מובחן, כמו להיטי הפופ הגדולים של הלהקה Secret ו- Sweetest Goodbye. מצד שני האזנה שנייה מכניסה אותך למסלול ר-נ-ב מתיידד ומענג. הכישרון לייצר מוכיח עצמו בבלדה כמו"Denim Jacket". שיתופי פעולה מעניינים: ג'וליה מייקלס "Help Me Out". קנדריק למאר מספק נקודת שיא ב – "Don't Wanna Know" שורה תחתונה: לא האלבום הטוב ביותר של מארון. מצד שני: השינוי במסלול המיינסטרים אפילו מיוחד.

Best 4 You What Lovers Do (Feat. SZA) Wait Lips On You Bet My Heart Help Me Out (Feat. Julia Michaels) Who I Am (Feat. LunchMoney Lewis) Whiskey (Feat. A$AP Rocky) Girls Like You Closure Denim Jacket Visions Don't Wanna Know (Feat. Kendrick Lamar) Cold (Feat. Future)

(Maroon 5 – What Lovers Do (Live On The Tonight Show

Maroone 5 - Red pill blues

דירוג: