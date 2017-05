לא בדיוק "רדיו המחתרת" אלא פסקול "מדומיין" לסדרת הטלוויזיה ‘The Man In The High Castle' משנת 1962 המבוססת על ספרו הבדיוני של פיליפ קיי. דיק המתאר את המתרחש בעולם 15 שנה לאחר שבעלות הברית הפסידו במלחמת העולם השנייה וגרמניה הנאצית ויפן שולטות בעולם.

האלבום שהופק ע"י דיינג'ר מאוס (בריאן ברטון) וסם כהן מציע 18 בצועים לשירים מתחילת שנות ה-60, התקופה בה מתרחשת עלילת הספר, ומעט מהחמישים והארבעים. הזמרים והזמרות – צעירים, חלקם הגדול אינו מוכר לצרכן המוסיקה המקומי. התמהיל – מאוד אקלקטי. לא כל השירים להיטי ענק במונחים של מה שמוכר לאוזן הישראלית.

אוסף הקאברים נפתח בביצוע מיוחד של "סוף העולם" המזוהה במקור מהזמרת סקיטר דיוויס – כאן בגרסה האפלולית של הזמרת האמריקנית שרון ואן אטן. אנדרו ואן וינגרדן מ MGMT בחר בפרשנות קצבית לבלדת הסלואו Nature Boy המוכרת מנט קינג קול. בק מנסה בדרכו להיכנס לנעלי אלביס ב – Can't Help Falling in Love. נראה שהנעליים גדולים עליו בשני מספרים.

זמר הסול הצעיר בנג'מין בוקר שר את Spoonful, בלוז של וילי דיקסון המוכר מהביצוע של האולין וולף. סם כהן, הרוקר האמריקני, מעניק ל"בית השמש העולה" של האנימלס אינטרפרטציה נוגה בעיבוד אקוסטי מיוחד.

"השינס", להקת האלטרנטיב רוק, עושים גרסה אמוציונאלית ל – A Taste Of Honey, מהמחזמר הבריטי משנת 1960 שההועלה בברודוויי, ומוכר מביצועים של הרב אלפרט והביטלס.

אנג'ל אולסן, הסינגר סונגרייטר האמריקנית חוזרת ל – Who's Sorry Now של קוני פרנסיס מסוף החמישים כדי לעורר ריגושים נוסטלגיים למקור. ווטרסטריידר חוזר ל – Speaking of Happiness של גלוריה ליין בגרסה משופרת מהמקור. מייקל קיוונוקה, הזמר הבריטי המיחוד, הלך על הספיריטואל הנצחי – Sometimes I Feel Like a Motherless Child בגרסה קודרת בליווי צלילי המונד. הגרסה של גראנדדי ל – Love Hurts, הוסיפה מנת תמימות עםה לביצוע המקורי של האחים אברלי.

עורכי האוסף בחרו שירי קאנטרי ישנים כמו Lonely Mound of Clay של Roy Acuff משנות הארבעים – כאן בביצוע של סינגר סונגר האמריקני Matt Popieluch המוכר בשם הכינוי – Big Search. עוד שיר קאנטרי באוסף – Living in a Trance ששל הזמר פרלין האסקי – בביצוע קארן או, בשמה המלט קארן לי אורזולק, סולנית להקת Yeah Yeah Yeahs

קווין מורבי שר את אחד הסטנדרטים הפופולאריים בפופ ובג'אז – I Only Have Eyes for You שנכתב ב-1934, ובין ביצועיו המוכרים – הפלמינגוס (1959) ארט גרפונקל (1975), שיר רומנטי – הפעם בגרסה אישית אינטימית ומיוחדת.

שיר הסול Who's Lovin' You של סמוקי רובינסון, שנכתב ב-1960, ומוכר בביצועים שונים ביניהם של ה – Miracles, הטמפטיישנס וחמישיית ג'קסון קיבל כאן גרסה סולידית של הזמרת האמריקנית קליס רוג'רס.

נורה ג'ונס שרה ברגישות מופלאה את Unchained Melody של "האחים הצדקנים", להיט רומנטי הורס, שיר שנכתב לפסקול סרט כלא קטן – unchained ב-1955, וזכה ליותר גרסאות כיסוי מכל שיר אחר במאה הקודמת – 1500 ביצועים מוקלטים שונים!

הזמר המצוין קרטיס הרדינג שר את Lead Me On המוכר ממקסין נייטינגל בסגנון סול פופ מסורתי.

. Maybird ההרכב הניו-יורקי (פסיכדליה, ספייס רוק) בחר באחד הלהיטים הבולטים בסיקסטיז – All Alone Am I, סלואו מחץ המוכר מברנדה לי, והעניק לו גרסה אלקטרונית הזייתית מיוחדת.

הסיום – Get Happy המוכר מ – ג'ודי גרלנד, שיר קצבי שבוצע לראשונה ב-1930, הפעם בביצוע הרוקר סם כהן, ממיסדיי להקת "אפולו סאנשיין" – בקל מאנפף שמזכיר את בוב דילן.

Resistance Radio: The Man in the High Castle Album

