אלטון ג'ון הודיע על פרישה מהופעות (לא ברור מתי זה יקרה), ובינתיים חוגגים לו ולשותפו לכתיבת השירים ברני טאופין בשני אלבומי מחווה. Restoration הוא ברובו בסגנון קאנטרי, בעיקר בביצועי זמרות, ששרות כאילו אלטון ג'ון לחלוטין אינו קיים. האינטרפרטציות – ברובן עקרות. את המצב באסופה הזו מצילה מיילי סיירוס בגרסת רוק ל – The Bitch Is Back. אפילו וילי נלסון אינו מצליח להפיק משהו ייחודי מהשיר – Border Song. במצב הזה, הכי טוב לחזור לאלטון ג'ון.

Revamp הוא האלבום האטרקטיבי מבין השניים. הוא נפתח בגרסת רוק מעורבת ראפ של אלטון עצמו עם פינק ולוג'יק של Bennie and the Jets. לקולדפליי יש גרסת פסנתר נטו רומנטית נוגעת ומחלחלת ל – We All Fall in Love Sometimes. אליסיה קארה, הזמרת הקנדית הצעירה, שרה מצוין את I Guess That’s Why They Call It the Blues בעיבוד לכלי נשיפה. אד שירן שר באיפוק את Candle in the Wind בצליל אקוסטי למהדרין. ביצוע מעט משעמם. פלורנס והמאשין החזירה אותי במידה מסוימת לזמרות הקאנטרי של Restoration בעיבוד עשיר שמעניק ערך מוסף ל-Tiny Dancer. אם פולק-קאנטרי – אז הכיסוי של Mumford & Sons ל – Someone Saved My Life Tonight. מרי ג'יי בליג' העבירה את Sorry Seems to Be the Hardest Word למגרש הסול שלה, וזה טוב. קיו טיפ ודמי לובאטו יצרו קומבינציה אפקטיבית כדי להעניק ל – Don’t Go Breaking My Heart חיים חדשים. לובאטו מפעילה כאן קול נשמה מרשים. הקילרס מצויינים ב – Mona Lisas and Mad Hatters, מתחשבים ברוחו של אלטון ג'ון ועדיין נשארים הם. גרסאות מצוינות יש למיילי סיירוס ל – Don’t Let the Sun Go Down on Me ולליידי גאגא ל – Your Song. "קווינס אופ דה סטון אייג" הכי קרובים לאלטון ב Goodbye Yellow Brick Road.

אם לסכם: אלטון ג'ון ממשיך לחיות בלי הקאברים האלה, אבל אם יש מקום לכמה ריגושים – האלבום Revamp. עליו הייתי עושה רפיט.

Revamp track list

Bennie and the Jets” — Elton John, Pink, Logic"

We All Fall in Love Sometimes” — Coldplay"

I Guess That’s Why They Call It the Blues” — Alessia Cara"

Candle in the Wind” — Ed Sheeran“

Tiny Dancer” — Florence + the Machine“

Someone Saved My Life Tonight” — Mumford & Sons“

Sorry Seems to Be the Hardest Word” — Mary J. Blige“

Don’t Go Breaking My Heart” — Q Tip feat. Demi Lovato“

Mona Lisas and Mad Hatters” — The Killers“

Daniel” — Sam Smith“

Don’t Let the Sun Go Down on Me” — Miley Cyrus“

Your Song” — Lady Gaga“

Goodbye Yellow Brick Road” — Queens of the Stone Age“

Restoration track list

Rocket Man” — Little Big Town“

Mona Lisas and Mad Hatters” — Maren Morris“

Sacrifice” — Don Henley and Vince Gill“

Take Me to the Pilot” — Brothers Osborne“

My Father’s Gun” — Miranda Lambert“

I Want Love” — Chris Stapleton“

Honky Cat” — Lee Ann Womack“

Roy Rogers” — Kacey Musgraves“

Please” — Rhonda Vincent and Dolly Parton“

The Bitch Is Back” — Miley Cyrus“

Sad Songs (Say So Much)” — Dierks Bentley“

This Train Don’t Stop” — Rosanne Cash and Emmylou Harris“

Border Song” — Willie Nelson“

ליידי גאגא – Your Song

