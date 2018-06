Rock & Roll – רוק אנד רול משמש לעתים קרובות כמונח כללי. מבחינה טכנית מוצאו של הרוק אנד רול הוא מן הבלוז, למעשה הרחבה של מה שנקרא "ריתמוס ובלוז" או ריתם-אנד-בלוז מוסיקה שהתפתחה באמצע שנות הארבעים שהיתה מכוונת בראש ובראשונה לשוק של האפרו אמריקנים, שהופלו לרעה כמעט בכל תחום – חברתי או פוליטי. היא התאפיינה בהטמעה הסינקופית של פעמות 2 ו-4 בכל תיבה. הרוק אנד רול ניצל היטב את אותה פעמה ואף הוסיף לה יתר כובד. רוק אנד רול Rock and roll (לעתים כותבים rock & roll או rock 'n' roll) הוא ז'אנר שהתפתח בארצות הברית בסוף שנות הארבעים ובשנים המוקדמות של שנות החמישים. מדובר במוסיקה עממית שמאמצע שנות ה-60 הפכה לסגנון הבינלאומי המקיף יותר הידוע כ "rock music". לצורך בידול, מאמר זה עוסק ב -Rock & Roll.

בסגנונות המוקדמים ביותר של הרוק אנד רול, הפסנתר או הסקסופון היו בדרך כלל כלי הנגינה הראשיים, אך כל אלו הוחלפו או הושלמו בדרך כלל על ידי גיטרה באמצע שנות החמישים. הקצב הוא למעשה קצב ריקוד עם backbeat מודגש, אשר כמעט תמיד מסופק על ידי תוף snare. רוק אנד רול קלאסי מנוגן בדרך כלל עם אחת או שתי גיטרות חשמליות (אחת מובילה, אחת לקצב), בס כפול גיטרה בס חשמלי, ומערכת תופים.

אם רוק אנד רול – אז "מסביב לשעון". השיר נכתב ב-1952 ע"י מקס פרידמן וג'יימס מאיירס. מקום ראשון בארה"ב ובבריטניה ב-1955. הלהקה המבצעת: Bill Haley & His Comets, ביל היילי והקומטס. השיר יצא שנה לפני כן ב-1954. ישנה מחלוקת – האם היה זה שיר הרוקנ'רול הראשון שהוקלט? לפי מוזיאון "היכל התהילה של הרוקנ'רול" – Rocket 88 מ-1951, הוא שיר הרוק הראשון שהוקלט אי-פעם. דבר אחד ברור: Rock Around The Clock הוא שיר הרוק הראשון שהגיע לראשי המצעדים, ונחשב לשיר המייצג את תחילת עידן הרוק. כלהיט של מקום ראשון הוא הקדים את Heartbreak Hotel של אלביס – מקומות ראשונים ב-1956. היילי והקומטס היו דמויות מפתח בהתפתחות מוסיקת הרוק – בשילוב של Black rhythm-and-blues with ו – White country-and-western. היילי הוא לא הצליח להמשיך את ההצלחה הגדולה של "רוק מסביב לשעון" בגלל שירים בינוניים ומטה שהוציא ובעיות משפטיות וכספיות שהסתבך בהן. אלביס פרסלי גנב לו את ההצגה בגדול. הוא נפטר ב-1981, בגיל 55. הוא והקומטס הוכנסו להיכל התהילה של הרוקנ'רול בקליבלנד ב-1987. היתרון של היילי על פני שיר רוק אחרים שיצאו באותה תקופה, אשר התבססו על הבלוז, היה בתוספת אלמנט של קאונטרי. גם אלביס עשה צעד דומה כשהפך את ה- R&B לרוק בשיר Hound Dog.



מוסיקת הרוק אנד רול אובחנה במאפיינים של אנרגיה, מרד נעורים ושירים קליטים מאוד, אך ככל שהז'אנר הזדקן, הוא השתחרר מהמאפיינים האלה. המגמה הברורה היתה – מתיחת גבולות המוזיקה. תחת המושג Rock & Roll נהגו להכניס כמעט הכל – גם את שלושת האקורדים של צ'אק ברי, גם את הרמוניות המתוקות של הביטלס כמו גם את הצליל הא-טונאלי של "סוניק יות'" , רוק אנד רול התפצל לסגנונות חדשים ווריאציות על סגנונות מ – הבי מטאל ועד גראנג'. נוצרו יצירי כילאיים כפולק-רוק, ג'אז-רוק, פאנק-רוק, גלאם-רוק, לאטין-רוק, פרוגרסיב רוק. זה היה אך טבעי לז'אנר שהחל את חייו כאיחוי של סגנונות. את הרוק אנד רול הבסיסי בארה"ב ייצגו זמרים כצ'אק ברי, באדי הולי, ליטל ריצ'ארד, ג'רי לי לואיס, ביל היילי ואלביס פרסלי. העוצמה שלהם התבטאה במגע עם רחבות הריקודים בארה"ב על רקע התקופה הרומנטית של אחרי מלחמת העולם השנייה. ההתלהבות של בני הנוער מהרוק חצתה אוקיינוס והגיע לבריטניה – ללונדון, ליברפול ומנצ'סטר וערים אחרות. אםשר לומר שהנער הבריטי של סוף החמישים תחילת השישים גדל על הריתם ועל הבלוז וגם על השידוך ביניהם. התוצאה היתה שחבורות הרוק הבריטיות שצמחו על המוסיקה האמריקנית הגיעו באמצע השישים (החל מ-1964) חזרה למקור ההשראה – ארה"ב, במה שנקרא "הפלישה הבריטית", ובראשם הביטלס, הרולינג סטונס, דייב קלארק פייב, גרי והפייסמייקרס, יארדבירדז, הקינקס ועוד. למרות שהצליל של הרוק האמריקני המסורתי שונה מזה של עמיתו הבריטי, הוא חולק את אותה אסתטיקה – כלומר, הוא מוקדש לשמירת הצליל והרוח של שנות ה -60 הקלאסיות. אם הרוק הבריטי מיוצג על ידי הביטלס, הרולינג סטונס וה- Faces, הרוק האמריקאי מבוסס הבוגי בלוז הדרומי בולט אצל הרכבים כמו The Grateful Dead ו- Allman Brothers הם ממשיכי הרוק המסורתי.

