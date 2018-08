Rory יוצאים מהקו רקיע למסע ביזארי של כוכבים שבשמיים שמתחברים עם "כוכבים" בפוטנציה על פני האדמה. מה שמוביל הוא הרצון להגיע למשהו. הוא היה יכול לזכות באוסקר, אם רק היתה לו הזדמנות. אז על מה השיר? לאן מגיעים? נדמה שחולפים על פנ י רשימת הבזקי תחושות בניסיון לתאר תחנות חיים של אדם, שלא מצא את אוביקט האהבה שאמור לזרוח. הפך ליצן. המשיך בנדודיו אך לא מצא בית. בלגן כזה של זרם תודעה.

מוסיקלית, הצמד עמרי אמדו ורועי דורון יודעים לאן פניהם מועדות. ה"יציאה" מובילה לקצב ומנגינה פולק-פופי מרקידים, מעוטרים בצלילים עשירים. המוסיקה מנסה לחבר מקבץ ההבזקים שבטקסט לנתיב מיינסטרימי מואר באור שמח ועולץ. גם אם אינך מתיישר על הנתיב הטקסטואלי, אתה חובר לחוויה מוסיקלית מרנינה.

A rocket is flying through skyline/Exploding in space

I could have won me an Oscar/ If I just had the chance

Oh what beautiful eyes/ Looks like they have a story to tell

I felt like getting your attention/ So I rang the bell

Don't let me down, just let me shine/ I feel like rocking all the way

Don't feel bad now/ It’s not your fault

You are a star, oh baby/ You’re supposed to shine

The moon looks lonely tonight/ There's no one else around

I couldn't make it to royalty/ So I became a clown

I tend to act according to the weather/ And they say we are in a storm

I traveled all of this country/ But never found home

Don't feel bad now/ It’s not your fault

You are a star, oh baby/ You’re supposed to shine