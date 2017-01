דברים משתנים, אבל הם לא נעלמים נשארים במוח ממשיכים לחיות כל יום. משאירים צלקות שאינן נעלמות. יש לשלי לוי ורותם פרימר תובנה וסיפור מאזור ה- Deep Blue, לילה של מוסיקה אלקטרונית. הוא היה שם. הוא עבר לתוך השיר. היא הייתה שם. לא ראו זה את זו. מה שהיה קורה אילו ידעו. הקולות המשותפים הנוגים מיצרים את חווית ההתרחשות ההזויה בהפקה אלקטרונית אפלולית, בהרמוניה קולית שנוגעת במקומות שבין ספירות חלומיות לתחושת ניכור קרה. שיר שמהלך עליך בקסם מלנכולי שגדל מהאזנה להאזנה.

Some things can change

But they don’t go away

Keep it real in my brain

Live it through every day

Some things can change

But they do leave a stain

Live it through every day

Keep it real in my brain

Worn out

Sold out

Pouring stupid pop songs out

Had I known you were there

I’d probably have gone insane

SANDR -Somethings

דירוג: