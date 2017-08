The Goldman Brothers - Sea Of Stars

חשבתי על קולדפליי. זו יכולה להיות בהחלט מחמאה. איך נפלה עלינו בלדת פופ יפה שכזו, מסוג שאינו שייך למקומותינו. האחים גולדמן? תביאו רגע קומוניקט: The Goldman Brothers היא להקתם של האחים ליאור וזמיר גולן (בת חמישה אנשים), שכתבו והלחינו שירים לקראת אלבום ראשון. המפיק המוסיקלי הוא ליאור מילר (השחקן, הדוגמן).

"איך נפלנו? איך נפלנו כל כך רחוק מאהבה? / הבחירות ניתנו / אבל לפעמים צריכים ללכת קצת לאיבוד/ כדי למצוא את הדרך חזרה הביתה / אותה שאלה ישנה, אותה תשובה / את צריכה להתחיל לחיות, / או שאת יכולה גם פשוט למות /איבדת את לבך באותו יום גורלי/, בבית הוריך בשמלת הכלולות שלך / עם בן האלוהים התלוי על צווארך"

שיר על אהבה והתלאות שבצידה. הטון הרגשני המקונן-מתכוון של ליאור גולן משדר את התסכול ואת הצער, כמו גם הרצון לחזור למרות האכזבה. המנגינה הנוגה מכילה את עומק התחושה, העיבוד הפונקציונאלי שמתכתב עם המנגינה והביצוע. פעם בלדות כאלו היו לוקחות אותי בשבי, ופתאום התמלאתי געגועים. How Did I Fall In Love? בואו נמתין לאלבום כדי לראות אם יש לזה המשך.

קליפ הפרצופים מתלבש יפה על השיר, הגם שהטכניקה הזו אינה מקורית.

הרכב: ליאור גולן (שירה, גיטרות), זמיר גולן (שירה, גיטרות), יונתן לינב (קלידים),יונתן הררי (בס), יותם חרודי (תופים)

How did we fall? How did we fall so far from love?/ The choices were given/ But sometimes you need to get a little lost/ To find your way back home/ Its the same old question, the same reply / You have to start living,/ Or you might as well just die

And you lost your heart on that fateful day, at your parents’ house in your wedding dress/ With the son of god hanging from your neck

Chorus:

You deserve to love; you deserve to love and to be loved / And the light in your eyes waslike a sea of stars, like a sea of stars/ So how did we fall, tell me how did we fall so far apart?/ And How can I forgive you?/ When I cannot forgive myself…/ So turn the music off/ Because I want to fight for us I want to make this work

All this devotion/ But darling please don't let me go/ Now I’m coming back for one last round, you could hurt me bad or you could knock me down/ but I’m on my knees and I’m screaming out, I'm screaming out/

Chorus:

I deserve to love; I deserve to love and to be loved / And this light in your eyes was like a sea of stars/ Yeah we can learn to love; we can learn to love and to be loved/ And the light in your eyes was like a sea of stars/ Now you are, you are, sing you are/ I sing You are, you, yeah you are, you’re all I got

The Goldman Brothers - Sea Of Stars

דירוג: