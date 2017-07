הרעיון נדוש : סבל בחיים מייפה את האמנות, מעניק לה ערך רב יותר. טרגדיות אישיות מספקות חומר יצירתי אותנטי. קחו את לנדון ג'ייקובס, ראש טריו האינדי פופ, "סר סליי" הוא תואם את התיאוריה: מה עושים שאתה מאבד את אמך (אמו נפטרה מסרטן המוח), סובל משבר רוחני ומתגרש? מחפשים קתרזיס באמצעות האמנות. כמה טוב שהאמנות מצילה. ג'ייקובס מספר בראיונות כי המוסיקה הצילה אותו מאז שהוא ילד. יחד עם היידן קופלן וג'ייסון סואיטו הוא שר 10 שירים, שחוברים לאלבום יפהפה, שאינו משדר דווקא מוסיקה נוגה, אלא שירים מלודיים רבי חיים. ב- High הפותח שר לנדון על כך שסמים אפשרו לו להימלט מכל אותן בעיות שטורדות ביום-יום. הוא תוהה, כיצד ייראה העולם אילו כל הקונפליקטים יוחלפו בשלווה. זה שיר קצבי המתווה את הקו הקצבי – המלודי של האלבום המצוין. Change בהמשך מקרין את עומק המבוכה והפחדים של ג'ייקובס.. קצב מידטמפו, אפקטים אלקטרוניים ומחיאת כף מפיחים בשיר העצוב הזה חיים. התסכול מגיע עד ענייני אכזבה מ אהבה ב – Altar בעיבוד ווקאלי עשיר המגיע עד שירת גוספל ושימוש בווקודר: "נהגתי לסגוד למזבח שלך/ מתחת לשמיכות/ נהגתי לסגוד למזבח שלך/ פעם חשבתי שאני המאהב שלך". ב – Fun הקצבי הקליט ממשיך ג'ייקובס לחטט בפצעיו האישיים. ושב – אין כאן מוסיקת נכאים אלא פופ יפהפה מעוטר באלקטרוניקה משדרגת.

I'm a dreamer stuck in the real world

It's not an ideal world

Ashamed I flew out of bed from the things I've done

I'm a bleeding heart stuck in a cold world

A harsh and unknown world

Afraid of who I am and what I might become

כזהו גם השיר המלודי Astronaut המזכיר בהרמוניות שירי סיקסטיז:

Live a little, dropping acid, and I'm flying away

I'm feeling like an astronaut in space

I don't think that it'll ever do the damage they say

Feeling like an astronaut in space

01. High

02. Change

03. &Run

04. Altar

05. Fun

06. Astronaut

07. 2 am

08. Trippin'

09. Headfirst

10. Oh Mama

וידיאו: Sir Sly – High

