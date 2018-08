"משהו אנושי" הוא השיר הראשון שמט בלאמי, סולן מיוז, להקת האלטרנטיב רוק הבריטית, כתב אחרי סיבוב ההופעות העולמי של Drones, שבהשראתו נכתבו המילים. בלאמי סיפר כי המסע היה נפלא, אבל היה בו גם צד אפל, "משהו אנושי", הוא שיר פשוט שמתאר איך זה מרגיש המשתוקק להגיע הביתה לחיים נורמליים וליקיריו יותר אחרי שבילה על הכביש במשך כמה שנים. בלאמי חישב כמה קילומטרים ושעות נשארו עוד לעבור. הוא פרסם מפה בחשבון האינסטגרם שלו וכתב. "9876.5 מיילים, 528 שעות, 3-25 ביוני" בלאמי הוסיף: "החיים בדרכים יכולים לפעמים להוציא ממך את החיה שבפנים. השיר הזה והקליפ מדברים על אילוף החיה והרצון לחזור למשהו יותר אנושי".

השיר הוא שילוב של הפקה אלקטרונית עם צלילים של גיטרות אקוסטיות. הוא שונה מאוד משני הסינגלים האחרים שהלהקה הוציאה מהאלבום הקרוב שלהם: 'Dig Down', ו – 'Thought Contagion, שיר כבד יותר (שיר המזהיר מפני הסכנות של מידע לה מפוזר במהירות באמצעות התקשורת). ב"משהו אנושי" בלאמי מנסה למצוא משהו בעולם ה"נגוע" שהוא אמיתי וחי. ללא ספק: שיר ייחודי במוסיקה של מיוז.

על האלבום Drones

My circuits have blown

I know it's self imposed

And all I have shared

And all I have loved

Is all I’ll ever own

But something has changed

I feel so alive

My life just blew up

I'd give it all up

I’ll depressurise

Aahh

10,000 miles left on the road

Aahh

500 hours until I am home

I need something human

Human, human, human, human

Let's face all our fears

come out of the shade

Let's burn all the money

Absolve all the lies

And wake up unscathed

The big picture's gone

replaced with visions of you

Now life can begin

I've cleansed all my sins

I'm about to break through

Aahh

5000 miles left on the road

Aahh

200 hours until I am home

I need something human

Human, human, human

And I need the touch

And something human, human, human

Aahh

Less than a mile left on the road

Aahh

I will be crawling through your door

I need something human

Human, human, human

And I need your love

And something human, human, human

