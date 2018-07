רק אחרי שרואים את התמונה, מבינים כי משמע האוזניים הטעה. כן, מדובר בשמיניה לבנה שעושה מוזיקה roots-soul שחורה, ואם לדייק – דיסקו המשלב את סול דרומי פאנקי של הלהקה עם R & B מודרני. הזמר המצוין הוא Paul Janeway, מגיע לפלצט מטורף, משחק במנעד כמו זמר סול מלידה. "אפולו" הוא כיוון חדש מעט לקבוצה, אשר חברה למפיק ההיפ הופ ג 'ק ספלאש לנסות קולות וטכניקות הפקה חדשים על האלבום השלישי שלהם . התוצאה – שילוב יפהפה בין retro soul לאוריינטצית ההפקה של ימינו. צליל חם, מלוטש, מהוקצע. כן, נכון, צליל שחסר בשנים האחרונות לזכר עידן הזהב של מוסיקת סול והדיסקו. "אפולו" הוא שיר אהבה על אסטרונאוט (או מוסיקאי נוסע) שמנסה נואשות להגיע הביתה לאשה שהוא אוהב. תקלה מונעת ממנו לחזור לאדמה. כוח הכבידה (המרחק) מפריד ביניהם. הוא מנסה להתקשר אליה כדי לומר שהוא לא יוכל לחזור הביתה כדי להחזיק אותה. אבל גם זה לא אפשרי. כ כל תקווה אבדה, קשה לנשום, וחרדה מחלחלת פנימה. האסטרונאוט משתגע וממלמל את שמה לכוכבים.

**** מתוך האלבום Young Sick Camellia של St. Paul & The Broken Bones שיצא בספטמבר

Tellin' all the stars her name/Hopin' it'll still the hate

And I love ya, baby/ I love ya, baby

Runnin' all through my brain/ Wishin' that I could stay

Yeah just to hold you, baby/ Just to hold ya, baby

Lookin' down from my RV/ Captain, can you get her to call me

Though I may be far gone/ Know that she's my only desire

Stay in her arms shaded/ Lose control and I might go crazy

Air is gone so now I'm never comin' home/ Air is gone so now I'm never comin' home

St. Paul & The Broken Bones - Apollo

דירוג: