עברו כבר 50 שנה מאז סטיבן סטילס (72) וג'ודי קולינס (78) היו זמרי פולק רעבים להצלחה בדרך אל פסגת המוסיקה. השניים העשירו את סצינת הפולק – רוק בלוס אנג'לס, ובשנות השישים המאוחרות אף ניהלו רומן ביניהם. עכשיו הוציאו לראשונה אלבום משותף. סטיבן סטילס (בפאלו ספרינגפילד, קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, מנסס) אחד מגדולי היוצרים והגיטריסטים האמריקאים ומי ששיתף פעולה עם ג'ימי הנדריקס, אריק קלפטון, מייק בלומפילד ועוד רבים. ג'ודי קולינס היא אחת הזמרות הבולטות של דור הפרחים ומי שהכירה לעולם יוצר קנדי צעיר ואלמוני, שנקרא לאונרד כהן בשיר "Suzanne". הרומן שניהלו השניים הוליד את השיר “Suite: Judy Blue Eyes” שסטילס כתב לאלבום הבכורה של קרוסבי, סטילס ונאש. 50 שנה מאוחר יותר משתפים השניים פעולה באלבום הכולל שירים מקוריים וגרסאות כיסוי לקלאסיקות של לאונרד כהן, בוב דילן, טים הרדין, הטראוולינג ווילבריז, סנדי דני ועוד. Everybody Knows, אלבום פולק רוק לזכר הימים ההם, אולי מגיע מאוחר מדי, כשהם כבר אינם במיטבם.

שלא כמו באלבומיהם המוקפדים בעבר, אלבום הדואטים חסר כיוון. הוא נפתח ב – “Handle With Care” של הטרוולינג וילבריז, להקת הסופר גרופ. סטילס ממלא כאן את תפקיד רוי אורביסון, והוא נשמע חיוור בהשוואה לספן סטילס שאני אהבתי בעבר בשיר “Love The One You’re With”. גם Reason to Believe של טים הרדין נשמע מעט צמחוני בדואט של השניים. “Girl From the North Country”, המוכר מביצוע משותף של בוב דילן וג'וני קאש (שיר מהאלבום The Freewheelin’ Bob Dylan) גם הוא אינו מעצים את השיר הזה, אלא להיפך – נשמע עייף ואנמי.Everybody Knows של ליאונרד כהן, שעל שמו נקרא האלבום – הוא מהביצועים המשותפים היותר סבירים באלבום.

קולינס לעומת סטילס שמרה על קולה ב – “River of Gold”, שיר חדש שבו היא מפגינה את איכויות השירה המוכרות שלה כזמרת פולק מהשורה הראשונה. כנ"ל – השיר Houses.

מכל מקום, האלבום הזה יכול בעיקר לשמש תזכורת כמה סטילס וקולינס היו דומיננטיים ומצויינים בסצינת הפולק רוק בימים שזו פרחה.

1. Handle with Care

2. So Begins the Task

3. River of Gold

4. Judy

5. Everybody Knows

6. Houses

7. Reason to Believe

8. Girl from the North Country

9. Who Knows Where the Time Goes

10. Questions

Stills & Collins - Everybody Knows

דירוג: