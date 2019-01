Weezer הפתיעו את מעריציהם באלבום אוסף של שירי כיסוי המחזיר לפופ בין השישים לשמונים, כשהמוביל הוא הסינגל "אפריקה" של להקת טוטו, הלהיט הגדול של הלהקה בכל תולדותיה, מה שככל הנראה הוביל לרעיון לעשות אלבום קאברים שלם. Weezer אינה להקת קאברים, אבל חבריה אוהבים לעיתים קרובות לצאת למסלול מיינסטרים כזה. אין כאן קו סגנוני מוביל. "Paranoid" של בלאק סאבאת', "No Scrubs" של טי.אל.סי, ולהיטי שישים כמו "Stand By Me" של בן.אי קינג ו – Happy Together של הטרטלס, “Take On Me” של א-הא וגם Billie Jean של מייקל ג'קסון. מהות התמהיל? אל תחפשו תשובות. אפשר לחדד את השאלה: מה מיוחד / חדש כאן? האמת: כמעט שומדבר. כל עשרת השירים הם גרסאות כמעט זהות למקור בעיבודים. רק קולו של הסולן Rivers Cuomo הוא אינדיקציה שאתה לא מקשיב לשירים בביצועים המקוריים. הגיטריסט בריאן בל שר "פרנואיד"בקאבר מצוין לאוזי אוסבורן. בשורה תחתונה: אלבומם הבא Black Album כנראה יאמר דברים יותר משמעותיים על הלהקה הזו.

1 .(Africa (Toto

2.(Everybody Wants to Rule the World (Tears for Fears

3. (Sweet Dreams (Are Made Of This) (The Eurythmics

4. (Take On Me (a-ha

5.(Happy Together (The Turtles

6. (Paranoid (Black Sabbath

7. (Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra

8.(No Scrubs (TLC

9. (Billie Jean (Michael Jackson

10. (Stand By Me (Ben E. King Weezer – Africa starring Weird Al Yankovic

Weezer - Teal

