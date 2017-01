קשה לדבר על "אוסף האווירה המקיף ביותר שנעשה בישראל", כפי שמנסים למכור דפי היחצנות המתלווים לאוסף בן 17 הקטעים. אחרי הכול תחת ההגדרה "אמביינט" ו"צ’יל" אפשר להכניס כול כך הרבה ירקות ופירות מוסיקליים, שזה הופך את האסופה לסלט פופ קוסמופוליטי אוניברסאלי ואתני. החוכמה היא בעריכה. בצירופים המתאימים במינונים הננכונים. כלומר: להכניס לאותו הסלט את Conjure One עם שינייד או’קונור עם (בשיר שמשמש שם לאוסף) למאסיב אטאק של Heat Miser ולמובי של :"אחד מהבקרים האלה", לקטעים מלו אתניים כמו "אהבה סודית" של מאקיס אלביאניטיס היווני ו"קוליאמי" היפהפה של עומר פארוק טקבילק ל"ירוק עד" של פיית’לס עם זואי ג’ונסון, הסולנית המופלאה של "בנט" וגם אניגמה, יאני, קרייג ארמסטרונג. וגם: להיכנס למוד עם הקיטש של Touch & Go ב – Straight To…Number One, לחישות ונגיעות חצוצרה. בחרו שעת לילה מתאימה.

לא קשים הם חייו של המלקט והעורך (דודי לוי) כשיש לו שפע כזה של קטעים יפים לבחירה, מצד שני – התפרים בין הקטעים הופכים את האוסף לתוכנית כבקשתך מענגת לכול שעה, מטרה ומקום.

Edward Shearmur – Grand Central

Delerium Feat. Rani – Fallen

Touch & Go – Straight To…Number One

Conjure One Feat. Sinead O'connor – Tears From The Moon

Massive Attack – Heat Miser

Moby – One Of These Mornings

Makis Ablianitis – Love Secret

Bliss – Breathe

Faithless – Evergreen

Zino & Tommy – Ain't Feel Nothing

Omar Faruk Tekbilek – Kolaymi

Yanni – Tribute

Enigma – Sadness Part 1

Indians' Sacred Spirit – Looking For North

Moya Brennan – Show Me

Moby – Hymn