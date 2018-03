That What I Call Music – כותרת משנית של האוסף המסורתי. להיטים אופנתיים בזה אחר זה – "הם מה שאני מכנה מוסיקה" – אני? מי זה ה"אני" הזה, והאם הוא מתכוון למוסיקה במובן הרחב של המילה? יאללה, תפסיק להיות תמים וחכם. במיתוגים ממוסחרים כרגיל בוחרים מילים מפוצצות, ממש כמו בפרסומות. תן שם של סדרה לנצח – וניצחת. במה מיוחד האוסף שיוצא בישראל מאוספי Now, שיוצאים בשאר העולם? אין לי מושג. לפי המידע שהעביר העורך על כל אחד מ-22 השירים – המבחן הוא הצלחה במצעדי המכירות, השמעות בשרותי הסטרימינג, צפיות ביוטיוב. נו, מה צריך יותר? מיליונים זה רגיל. רצוי מיליארדים. אתה צריך להיות ההרכב האלקטרוני הכי חם, לעשות דאנס הכי קליט, צבעוני, שמח ממכר ומדבק. אני לא חסיד גדול של אוספים מהסוג הזה. מצד שני, ביקורת ממש מיותרת. אוסף ה-Now הוא תשובה מוחצת לכל מי שמחפש את הסינגל הבודד שאוהבים להוריד. לרוב אמני המוסיקה כיום אין ממש אלבומים אולטימטיביים. הסינגל האחד הוא שעושה את כל הבדל. למשל: ריטה אורה – עם Anywhere היא דוגמא לפופ שאין צורך לומר עליו מילה נוספת. זהו להיט electropop בנוי היטב, מחובר לתוכן המשקף – רצון לבריחה ל"גן עדן" עםן חבר חדש ("אני יודע שאנחנו צריכים לברוח / מקום שבו אף אחד לא מכיר אותנו"). המוסיקה מעניקה לשיר תחושה של תמימות עליזה מדבקת למדי. למרות שהשיר בנוי היטב, הוא אינו בולט מול להיטי אלקטרו פופ אחרים. אין בו שום דבר מיוחד, הגם שעל ההצלחה המסחרית שלו אין עוררין.

עוד דוגמא: ג'ייסון דרולו אינו מוריד רגל מהדוושה. Tip Toe בשיתוף פרנץ' מונטנה הוא שיר ready-made למועדונים, לרחבות הריקודים. בעידן הסינגל הבודד, דרולו ממשיך לזרוח. מתבסס רק על להיטים, זו הנישה שלו שבה הוא מצטיין. אמן פופ אורבני כמוהו לא יכול להרשות לעצמו לפספס. זה לא בהכרח שיר טוב או רע. הוא צפוי. ההפקה מלוטשת – מתכון גרובי, חושני, מתועל לאיזשהו אפיק בינלאומי השולט על גלי האתר, מסוגנן בכל מה שהוא הכי עדכני. דרולו שר בקול סקסי טקסט סקסי רדוד באופן מזעזע. מדובר במקצוען , שגם השם פרנץ' מונטנה משמש לו מקדם מסחרי. ברונו מארס? יכול להיות אוסף Now בלעדיו. גם That's What I Like מעיד שהוא ממלא את המשבצת של מייקל ג'קסון. סינגל נהדר – She's On My Mind של ג'י פי קופר סינגר סונגרייט, קול פלצט חלומי, שיר שמעמיד את קופר כאחד המתחרים הפוטנציאליים הגדולים לאד שירן במוסיקה הבריטית והעולמית.

"אני לא רוצה, אני באמת לא רוצה להילחם יותר, אני לא ממש רוצה לזייף את זה יותר" שרה דמי לובאטו עם לואיס פונסי, להיטן המיליונים של Despacito. הגירסה האנגלית של הלהיט המשותף שלהם, "Échame la Culpa" שומרת על רוח המקור, Reggaeton ביט מגובה בהפקה מבריקה וזמרים המחליפים הרמוניות. גם כאן – אין ויכוחים. מאות מיליוני הצפיות – חלק בלתי נפרד מהטרנדים המשתלטים על העולם בעידן הזה. אלה שלוש דוגמאות. אימאגין דראגון עם Whatever It Take מוסיפה גוון אחר לאוסף. גם סיגריד עם Strangers מגוונת בצבע ייחודי. אהבתי את הצליל של קלין בנדיט עם זארה לארסון ב – Symphony, גם את השיר Logic המופיע תחת השם המוזר – 1-800-273822 Feat. Alessia Cara & Khalid. בסך הכל, כמו רוב אוספי ה – Now הקודמים, גם זה אטרקטיבי, רדיו פרנדלי לכביש הראשי.

RITA ORA – ANYWHERE

JASON DERULO – TIP TOE FEAT. FRENCH MONTANA

LUIS FONSI & DEMI LOVATO – ÉCHAME LA CULPA

OFENBACH VS. NICK WATERHOUSE – KATCHI

IMAGINE DRAGONS – WHATEVER IT TAKES

MAROON 5 – WHAT LOVERS DO FEAT. SZA

PORTUGAL. THE MAN – FEEL IT STILL

AXWELL Λ INGROSSO – MORE THAN YOU KNOW

SIGRID – STRANGERS

SHAWN MENDES – THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK

DNCE – KISSING STRANGERS FEAT. NICKI MINAJ

JONAS BLUE – MAMA FEAT. WILLIAM SINGE

JAX JONES – BREATHE FEAT. INA WROLDSEN

CLEAN BANDIT – SYMPHONY FEAT. ZARA LARSSON

SELENA GOMEZ X MARSHMELLO – WOLVES

BRUNO MARS – THAT'S WHAT I LIKE

JP COOPER – SHE'S ON MY MIND

JUSTIN BIEBER & BLOODPOP® – FRIENDS

LIAM PAYNE – STRIP THAT DOWN FEAT. QUAVO

LOGIC – 1-800-273822 FEAT. ALESSIA CARA & KHALID

(COLDPLAY & BIG SEAN – MIRACLES (SOMEONE SPECIAL

SAM SMITH – TOO GOOD AT GOODBYES

Now 23 - That's What I Call Music

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin