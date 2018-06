הוא בן 81, ומוסיקאים, אפילו גדולים, כבר לא מה שהיו בגיל הזה. באדי גאי לא איבד דבר. בואו נגיד בזהירות – הוא איכשהו השתפר. הבלוז הוא חי ומרגיש טוב מאוד. גאי עשה אלבום יוצא מהכלל כגיטריסט וכזמר.

איך הבחור משתפר? פשוט מאוד: מאז ומתמיד הוא היה מחובר לכל מה שמתרחש בזמן הווה מאז ג'ימי הנדריקס ועד סטיבי ריי ווהן. השילוב של רעיונות חדשים שמר על טריות נגינתו. אחד השירים המעניינים והבולטים באלבם הוא "קוניאק", אותו הוא מבצע עם קית' ריצ'רדס וג'ף בק, שני גיטריסטים אגדיים, שניהם צעירים ממנו בכעשור שנים. אפשר לצפות שגאי ילך על הצליל המיושן יותר, אבל גיא נשמע לגמרי עכשווי. השיר שעל שמו נקרא האלבום הוא באדי גיא טהור, את הסולואים שלו אתה לא יכול לזמזם, אבל אתה חש אותם. הוא מגובה בשיר הזה ע"י הרכב הנשיפה Muscle Shoals Horns. כלי הנשיפה אינם משתלטים. הם אמצעי להפוך שיר לעוצמתי יותר. הרכב הנשיפה מגיח בעוד כמה מקומות באלבום הזה, והצליל שלו רק עושה טוב לגאי. הגיטרה היא כמובן הכוכב האמיתי של האלבום. גיא מבליט פה ושם צלילי פאנק, אבל הוא במיטבו כאשר הוא מספק בלוז טהור. לדוגמה, “Nine Below Zero” – קאבר לסוני בוי ויליאמסון, הוא שיר מושלם. צליל הגיטרה והקול פוגעים פגיעה ישירה. גאי אינו זקוק להפקה מלוטשת כדי להתבלט. ה אחד הרגעים היפים של האלבום הוא “Milking Muther for Ya” – גאי שר עם הגיטרה החשמלית שלו וללא להקה. השיר נשמע כמו רגע שנתפס חי בהקלטה, מהסוג שנדמה כי לא ייחזור.

ב – The Blues is Alive and Well באדי גיא מראה שהוא עדיין אמן מלא תשוקה. המוסיקה מעידה כמה כישרון ואנרגיה עדיין יש לו. גיא משתמש באותה הלהקה על פני כל האלבום, כולל המתופף / מפיק טום האמברידג',שכתב או שותף לכתיבת רוב שירי האלבום. הכימיה ביניהם אכן מורגשת. כל אוהב בלוז יתאהב בקלות יתרה באלבום הזה.

1. A Few Good Years

2. Guilty As Charged

3. (Cognac (featuring Jeff Beck and Keith Richards

4. The Blues Is Alive and Well

5. Bad Day

6. (Blue No More (featuring James Bay

7. Whiskey for Sale

8. (You Did the Crime (featuring Mick Jagger

9. Old Fashioned

10. When My Day Comes

11. Nine Below Zero

12. Ooh Daddy

13. Somebody Up There

14. End of the Line

Buddy Guy on the Blues | My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman

