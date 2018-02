אורין יוסף שרה על שחרור: "תקשיבי, נשמי/ בלעי את הכאב/ הרוח בשערי/ מעוררת בי לדאוג פחות/ לוותר על להיות אדם טוב/ שנורא רציתי להיות/ ידי מוכתמות בדם/ כתמים על הבגדים שלי/ אבל מרגישה חופשיה מרגישה חופשיה עכשיו". הטון שלה נמוך, משדר כאב. המוסיקה עוטפת בצליל אווירה אפלולי חסכוני. אין כאן ניסיון להעצים דרמה, אלא הבעת תחושה אותנטית מתוך הכרה, שלמרות חוסר הסיכויים – יש מקום להשתחרר, להפסיק להביט לאחור, לא לחוש רגשי אשם. זה אינו להיט בפוטנציה. אורין יוסף גם אינה נשמעת זמרת "גדולה", אבל דווקא הטון הצנוע והצלילים הפונקציונאליים שמעטרים את הסיפור שלה יוצרים תחושת אמינות גבוהה.

Listen, breath in

Swallow the pain

The wind in my hair

Inspires me to care less

Give up being a good good person

I so hard wanted to be

Got blood on my hands

Stains on my clothes but

I feel free… I feel free now

The Odds against me

The Odds against me

I'm rising up

Stop looking back to your faces

I'm acting selfish without feeling bad

I don't feel bad anymore

I can see through you

Your goals and your needs

I will feed you

Until you feel pleased

And you will in light me

And tell me what I am

It will take forever

But you'll never change

The Odds against me

The Odds against me

I'm rising up

Stop looking back to your faces

I'm acting selfish without feeling bad

I don't feel bad anymore

Shameless heart

No magic dust on my days

The vision I've had is not clear enough in my head

No easy way… no easy way

You might as well as dance

No easy way…

You might as well as dance

דירוג: