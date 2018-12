האחים ווקר (סקוט אנגל, ג 'ון מאוס, וגארי לידס) היו טריו אמריקאי שהצליח בגדול בבריטניה בין 1965-1967. השיר הזה הגיע למרום הראשון בבריטניה במרץ 1966, ולא ירד משם משך 4 שבועות. בארה"ב השיר הגיע רק למקום ה-13. מועדון המעריצים של הלהקה בבריטניה הגיע לממדים של מועדון מעריצי הביטלס באותה תקופה. סקוט ווקר, הזמר המוביל פתח מאוחר יותר ר בקריירת סולו מוצלחת מאוד, והוא נחשב כמשפיע על רבים מאמני הממלכה ביניהם דייוויד בואי ורדיוהד.

בוב קרו ובוב גאודיו שכתבו את השיר – התמחו בכתיבת להיטים באותם ימים. הם יצרו שירים רבים ל"ארבע העונות" (גאודיו היה חבר בלהקה הזו) השיר הזה הולחן תחילה עבור הזמר פרנקי ואלי. הגרסה שלו יצאה ב-1965' והגיעה למקום ה-128 בלבד במצעד. בשנה שלאחר מכן, האחים ווקר כיסו את השיר בעיבוד של פיל ספקטור, והפעם – הפך השיר – להיט ענק.

זהו שיר מדוכדך מאוד על תחושה חסרת תקווה שמגיעה עם אובדן האהבה. בראיון עם בוב גאודיו, הוא הסביר: "אני זוכר שזה היה יום גשום, בוב קרו ואני היינו במשרד שלו, בבניין אטלנטיק רקורדס באזור לינקולן במרכז ניו יורק, והשיר החל להתרקם אצל שנינו – על רקע האפור הקודר והעובדה ששנינו היינו מעט קצת מדוכאים".

Loneliness is the coat you wear/ A deep shade of blue is always there

The sun ain't gonna shine anymore/ The moon ain't gonna rise in the sky

Tears are always clouding your eyes/ When you're without love/ Baby

Emptiness is the place you're in/ Nothing to lose, but no more to win

The sun ain't gonna shine anymore/ The moon ain't gonna rise in the sky

Tears are always clouding your eyes/ When you're without love

Lonely/ Without you/ Baby/ Oh, I need you/ I can't go on

The sun ain't gonna shine anymore/ The moon ain't gonna rise in the sky

Tears are always clouding your eyes/ The sun ain't gonna shine anymore

When you're without love

The sun ain't gonna shine anymore/ The sun ain't gonna shine anymore

Not anymore/ The sun ain't gonna shine anymore

Bring it back, baby/ The sun ain't gonna shine anymore

Oh, baby

Writer/s: BOB CREWE, BOB GAUDIO

The Walker Brothers - The Sun Ain't Gonna Shine Anymore

