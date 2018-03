אני מוכן לקבל את הקביעה שמעולם בתולדות הרוק לא קם הרכב סופרגרופ כמו הטרבלינג ווילבריז, הרכב שהתחיל הכי לא צפוי: ג'ורג' הריסון היה זקוק לשיר שני לסינגל שלו ב-1988, מה שנקרא בי-סייד. ג'ורג' טלפן לחברים טובים – ג'ף ליין (מ – ELO) , בוב דילן, גדול משוררי הרוק, טום פטי, מטובי רוקרי השורשים של אמריקה (מקביל לברוס ספרינגסטין) ורוי אורביסון, גדול זמרי השישים, לקבלת עזרה. השאר זה הסטוריה. הם פשוט הרגישו כל כך טוב ביחד, שהחליטו להישאר לאלבום שלם, ואחרי זה לאלבום המשך, שכבר לא כלל את רוי אורביסון שנפטר. וכעבור שנים, לצערנו, גם הריסון הלך לנו.זה הרכב שהצליח בזכות הידידות והאחווה ששרתה בין המשתתפים, שהשאירו את האגואים מחוץ לאולפן. שרו ביחד, בהרמוניות, סגנון פולק-רוק, שירים של מסורת והרבה כישרון.שלושה אלבומים מכילים אוסף מענג. רוקאבילי, פולק-רוק אנרגתי, קאונטרי. ליין + הריסון עומדי מאחורי הפקה מוסיקלית מבריקה. אוסף יחיד במינו של פעם-את-בחיים. ועידת פסגה מוסיקלית כזו היא באמת התרחשות נדירה בעולם הפופ. הריסון ודילן ופטי וליין ואורביסון. שניים – הריסון ואורביסון – כבר לא בין החיים, מה שמעצים את האימפקט של ההרכב בהסטוריה של הרוק.

"מוניטין ניתן לשינוי/ מצבים נסבלים/ בייבי את מקסימה/ טפלי בי במסירות/ אני כל כך עייף מלהיות בודד/ עדיין יש לי מעט אהבה לתת/ האם לא תראי לי שבאמת אכפת לך?/ לכל אחד יש מישהו להישען עליו/ שכבי לצידי והמשיכי לחלום"

זה היה הסינגל הראשון שה – The Traveling Wilburys הוציאו, הב-סייד שלו נקרא "This is Love". השיר נכתב על ידי ג'ורג 'הריסון. תחילה הוא היה מתוכנן להיות צד B של This Is Love .הריסון סיפק את רוב השירה המובילה בשיר + גיטרה מובילה. באותו סאשן הקלטות, הקליט ההרכב גם את "You Got It", מה שסייע לשכנע אותם להקליט אלבום שלם.

טום פטי סיפר על שיתוף בכתיבת שיר עם בוב דילן: "מעולם לא פגשתי מי שיודע להרכיב שיר בשיתוף פעולה כמו דילן. למדתי כל כך הרבה רק מצפיה בעבודה שלו. יש לו המוח של אמן, והוא יכול למצוא את שורת המפתח ולחשוב איך להביא את זה לשלמות. זה הוא נראה טוב מאוד בThe Traveling Wilburys, כשלמישהו היתה שורה, הוא הפך אותה למשובחת."

Been beat up and battered ’round

Been sent up, and I've been shot down

You're the best thing that I've ever found

Handle me with care

Reputations changeable

Situations tolerable

Baby, you're adorable

Handle me with care

I'm so tired of being lonely

I still have some love to give

Won't you show me that you really care?

Everybody's got somebody to lean on

Put your body next to mine, and dream on

I've been fobbed off, and I've been fooled

I've been robbed and ridiculed

In daycare centers and night schools

Handle me with care

Been stuck in airports, terrorized

Sent to meetings, hypnotized

Overexposed, commercialized

Handle me with care

I'm so tired of being lonely

I still have some love to give

Won't you show me that you really care?

Everybody's got somebody to lean on

Put your body next to mine, and dream on

I've been uptight and made a mess

But I'll clean it up myself, I guess

Oh, the sweet smell of success

Handle me with care

Writer/s: BOB DYLAN, GEORGE HARRISON, JEFF LYNNE, ROY K ORBISON, TOM PETTY

The Traveling Wilburys - Handle With Care

