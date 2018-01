בשנות השישים, לא היתה שום בעיה שטקסט כזה יייכנס לכל פלייליסט. "מרגע שמצאתי אותך, לא יכול לתת לך ללכת. אני כל כך זקוק לך הגם שאת אינך זקוקה לי" שר קלם קרטיס, הזמר של הפאונדיישנס. כל מבקר בימינו היה קורע לשיר הזה את הצורה. אבל אז לפני חמישים שנה לא היית זקוק ליותר מאשר ממרח אהבה פשטני ומנגינה שתתפוס חזק. הפאונדיישנס הגיעו בשירים שלהם ל-6 להיטי טופ טן בפרק זמן של שנתיים (בין 1967 ל-1969).

כאשר השיר יצא, לא היתה התלהבות לסינגל ב – BBC, אבל רדיו 1 התחיל בכל זאת להשמיע את השיר. . השיר נכנס לפלייליסט של התחנה בעיקר משום שאנשיה לא רצו ששידורי הרדיו הפיראטיים יקחו אותו. ההפתעה היתה כאשר השיר הפך להיט בינלאומי – שבועים במקום הראשון בבריטניה בנובמבר 1967 ומקום 14 בארה"ב.

The Foundations היא להקה בריטית, שפעלה מ -1967 ועד 1970. זו הייתה החבורה הרב-גזעית הראשונה שזכתה להצלחה מספר אחת בבריטניה בשנות ה -60. היו בה חברים מהאיים הקריביים, בריטים לבנים וילידי סרי לנקה . טוני מקוליי Tony Macaulay וג'ון מקלאוד ווייט John MacLeod כתבו גם את להיטם השני – "Build Me Up Buttercup" (מקום שני בבריטניה, מקום שלישי בארה"ב) הלהקה הייתה החבורה הרב-גזעית הראשונה שזכתה להצלחה מספר אחת בבריטניה בשנות ה -60. הפאונדיישנס היו אחד ההרכבים הבריטיים המעטים שחיקו בהצלחה את הסגנון שנודע כ"הצליל של מוטאון" Motown Sound, חברת התקליטים האמריקנית שעמדה מאחורי עשרות אמני soul.

Baby, now that I've found you

I can't let you go

I'll build my world around you

I need you so

Baby, even though you don't need me

You don't need me.

Baby, baby, since first we met (doot-doot)

I knew in this heart of mine (I want to tell you, doot-doot)

The love we had could not be bad (doot-doot)

Play it right and bide my time

Spent a lifetime looking for somebody

To give me love like you

Now you've told me that you want to leave me

Darling, I just can't let you.

Spent a lifetime looking for somebody

To give me love like you

Now you've told me that you want to leave me

Darling, I just can't let you.

