2017? מה פתאום. אנחנו ב-2016. תעשיית המוסיקה מכניסה את להיטי מסיבת סוף השנה הקודמת לתחילת השנה הזו. ההנחה: ממשיכים לחגוג את השנה שעברה. יש סיבה לחדש את המסיבה. סיה עם The Greatest פותחת.. Closer של הצ'יינסמוקרס – סיבה שניה. My Way של קלווין האריס – מתחממים.

לא הכל EDM. האוסף מגוון. אחרי Say You Won't Let Go, הבלדה המלנכולית של ג'יימס ארתור, מגיע תבשיל מוסיקה שחורה נהדר של Rag'n'Bone Man. השיר נקרא Human, קצב גרובי שנפרש לסגנונות שמגיעים עד הגוספל הכנסייתי. זו אחת הבחירות שלי מהאוסף הזה. פופ ייחודי? In the Name of Love של Martin Garrix & Bebe Rexha – קול רב תשוקה, מעבר אלקטרוני מסעיר. The Ocean עם מיק פרי ושי מרטין – ייחודי גם ייחודי בשזירת פופ ואלקטרוניקה. קחו לכביש הראשי גם את האפרו היפ הופ של קנט ג'ונס – Don't Mind. הפייסטה תעלה הילוך ב- Shout Out To My Ex של חבורת הבנות הבריטית Little Mix aעשו את הפרמיירה שלהם באקס פקטור הבריטי ב-2016. מה זה? דאנס פופ. תרצו – Power Pop. המוסיקאי האוסטרלי Flume שלח להיט עמוס אלקטרוניקה חורקת – Never Be Like You. עוד מילה אחת: שווה.

Sia – The Greatest

The Chainsmokers feat. Halsey – Closer

Calvin Harris – My Way

Justin Timberlake – Can't Stop The Feeling!

James Arthur – Say You Won't Let Go

Rag'n'Bone Man – Human

Mahmut Orhan feat. Sena Sener – Feel

Martin Garrix & Bebe Rexha – In the Name of Love

Mike Perry feat. Shy Martin – The Ocean

Zara Larsson – Ain't My Fault

Kent Jones – Don't Mind

Meghan Trainor – Me Too

Fifth Harmony – That's My Girl

Little Mix – Shout Out To My Ex

Robbie Williams – Party Like a Russian

Alan Walker – Sing Me to Sleep

Flume feat. Kai – Never Be Like You

MØ – Final Song

Britney Spears feat. G-Eazy – Make Me… (feat. G-Eazy)

Alicia Keys – Hallelujah

Hits 2017

דירוג: