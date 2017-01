שלושים שנה לאלבום הרוק האולטימטיבי, וחברי U2, יוצאים למסע הופעות לנגן אותו השנה היא 2017, שנת נצחונו של דונלד טרמפ, ומבחינת חברי הלהקה זה עיתוי נכון, על רקע החשש שאמריקה שהם מכירים הולכת להשתנות. מבחינתם – זהו האלבום הכי רלוונטי נכון לשעה זו.

"אמריקה היא הארץ המובטחת להמוני איריים. גם אני עשיתי את המסע לשם", אמר בונו, סולן U2. באלבומה החמישי, U2 עוסקת במיתולוגיה של ארצות הברית. החוויה מתעצמת בשיר כמו "במקום שלרחובות אין שם". האדג’, גיטריסט הלהקה, מפעיל טכנולגיות אלקטרוניות (Delay) מרשימות. מסע באמריקה זו גם בלדה מרגשת בעיבוד לגיטרת סלייד על התמכרות להירואין – Running to Stand Still. סגנון הגוספל קיים ב"עדיין לא מצאתי את מה שאני מחפש". עוד שירים חזקים – "האמהות של הנעדרים" וכמובן הבלדה הקלסית של בונו ושות – With or Without You מישהו כתב: אם לאלהים יש מערכת היי פיי, הוא בטח מקשיב לאלבום הזה. (1987)

Where The Streets Have No Name

I Still Haven't Found What I'm Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running To Stand Still

In God's Country

Trip Through Your Wire

One Tree Hill

Exit

Mothers Of The Disappeared

וידיאו: With Or Without You

U2 - The Joshua Tree

