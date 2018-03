גם ביונסה שרה אנדרו לויד וובר, כשהוא מלווה אותה בפסנתר בשיר “Learn To Be Lonely” כפי שביצעו בטקס פרסי האוסקר 2005. השיר מצורף לאוסף 40 השירים כבונוס. וובר הוא אולי המוסיקאי הגדול של מחזות הזמר בכל הזמנים. תמצאו באוסף שיוצא ליום הולדתו השבעים גם את לנה דל ריי, ברברה סטרייסנד, שרה ברייטמן, מדונה, ג'ולי קובינגטון. האוסף מתפרש על קריירה של כמעט 50 שנים ומציע גרסאות חדשות וותיקון ללהיטים הגדולים מתוך יצירותיו.

אני זוכר התאהבות די תמימה ב"ישו כוכב עליון". פתאום מחזמר מסוג אחר. כינו את זה "מיוסיקאל מודרני". התכוונו שזה לא קיטש אמריקני. חרשתי את התקליט הזה, עוד לפני שידעתי שוובר יחד עם טים רייס אחראים ל"יוסף וכתונת הפסים המדהימה בצבעי טכניקולור",התאהבתי באיבון אלימן כמריה מגדלנה. מחזמר שהתחיל בקנטטה של 15 דקות שהוצגה בבית ספר, והפך ב-1972, ללהיט גדול בלונדון. בשנים הבאות – כל מה שוובר נגע בו היה רק גולד ופלטינה מרובעת ומחומשת.

אני זוכר שנים שהגעתי ללונדון, ופשוט זרמתי עם המון הישראלים ל-Cats, כי כל ישראלי שהגיע ללונדון הלך ל-Cats, ואני לא התעקשתי מספיק להיות חריג. אני זוכר גם שרציתי לצאת באמצע הקאטס. כנ"ל – "פאנטום האופרה". מה עוד לא ראית? הייתי נשאל. בסוף ראית. איך אפשר לא. המשפחה לוחצת.

רשימות הזמרים והזמרות שהשתתפו במיוסיקאלים של ובר ארוכות. הדיסקים שיצאו מצילים את המצב. כשמקבלים אוסף כזה, אז מאחורי רוב הביצועים עומדים מבצעים כמעט אנונימיים עבר הקהל המקומי.

17 מההצגות של לויד וובר מיוצגות כאן על פני ארבעת הדיסקים, ביניהן מובילות ברשימת השירים "ישו כוכב עליון", "אוויטה"ו"פנטום האופרה לצד שירים חד פעמיים שונים כמו 'אמיגוס פארה סיימפר' מאולימפיאדת ברצלונה 1992. לאוהביו של של וובר, שמחפשים חידושים יש כאן שירים שלא יצאו כמו הקלטות חדשות לנה דל ריי – You Must Love Me מאוויטה, שיר שמוכר ממדונה, Light At The End Of The Tunnel מתוך Starlight Express בביצוע זמר גרגורי פורטר. ברברה סטרייסנד – With One Look מתוך "שדרות סאנסט".

באוסף פרשנויות מקוריות של קלאסיקות כמו 'אל תבכי בשבילי ארגנטינה' בביצוע ג'ולי קובינגטון, מארטי ווב ב'תסתכל על הפנים שלך' מתוך Tell Me on a Sunday 'מוזיקה של הלילה 'בביצוע מייקל קרופורד מתוך "פנטום האופרה" ו"אני אהיה טוב להפליא בשבילך" עם אלנה רוג'ר ופיליפ קווסט מ"אוויטה", ניקול שרזינגר ב – Memory תוך Cats. כל אלה ביצועים שהטביעו חותמם על פס הקול האולטימטיבי של מחזות הזמר.

Disc 1

Superstar – Murray Head & The Trinidad Singers

The Phantom Of The Opera – Sarah Brightman & Michael Crawford

Oh What A Circus – Antonio Banderas & Madonna

Love Changes Everything – Michael Ball

Stick It To The Man – Alex Brightman & The Broadway Cast Of School Of Rock

Memory – Nicole Scherzinger

No Matter What – Boyzone

With One Look – Barbra Streisand

Buenos Aires – Glee Cast

Don't Cry For Me Argentina – Julie Covington

Take That Look Off Your Face – Marti Webb

I'm Hopeless When It Comes To You – Joanna Riding

Light At The End Of The Tunnel – Gregory Porter

The Music Of The Night – Michael Crawford

Gethsemane ( I Only Want To Say) – Ian Gillan

Any Dream Will Do – Donny Osmond

Amigos Para Siempre – Sarah Brightman & José Carreras

Macavity: The Mystery Cat – Wendy Edmead & Donna King