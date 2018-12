תחנות הרדיו של מוסיקת פופ אמצע הדרך מטורפות על השיר הזה גם בימינו, הגם שבמקור השיר כבר בן יותר מ-50. הן משמיעות בעיקר את גרסת הכיסוי (1994) של Urge Overkill, להקת רוק אלטרנטיבית משיקגו, לשירו המקורי של ניל דיימונד מ-1967. דיימונד הקליט את השיר הזה כדי לחזק הקשר ההולך וגדל עם בסיס המעריצים הנשי שלו, אז "נערות". השיר נכתב לכל הנערות גיל העשרה שצרחו את נשמותיהן בהופעות של דיימונד באותם ימים. "אני מת עליך, גירל", שר דיימונד, "וכל מה שהם יכולים להגיד הוא שאני לא מתאים לך. הם לא מתעייפים מהרצון לייאש אותי… אל תתני הם לשנות את דעתך, נערה, הרי את תהיי אישה בקרוב"…

הקאבר של Urge Overkill הופיע ב -1994 כחלק מפס קול הסרט של קוונטין טרנטינו Pulp Fiction – "ספרות זולה". דיימונד, שמאוד גונן על שיריו, סירב תחילה לתת לטרנטינו להשתמש בשיר, משום שהוא שנא את התסריט האלים. מצד שני , הוא התרכך כי השיר הזה החזיר אותו למרכז העניינים לאחר תקופה של יובש במצעדים. . גרסת overkill הגיע הגיעה למקום ה-37 בבריטניה, והצלחתו העניקה לקטלוג שיריו של דיימונד דחיפה מחודשת.

טרנטינו נזכר, כי הוא מצא את גירסת Urge overkill לשיר של דיימונד בתקליט EP בחנות תקליטים קטנה בהולנד. "הקשבתי לשיר וחשבתי, 'וואו, זה שיר ממש מגניב'. כשעבדתי על סצינה עם אומה (ת'ורמן), עשיתי שימוש בשיר, והשיר עבד נהדר והפך ובהמשך הפך להיות מאוד איקוני ".

Love you so much, can't count all the ways

I'd die for you girl, and all they can say is

"He's not your kind"

They never get tired of puttin' me down

And I never know when I come around

What I'm gonna find

Don't let them make up your mind

Don't you know

Girl, you'll be a woman soon

Please come take my hand

Girl, you'll be a woman soon

Soon you'll need a man

I've been misunderstood for all of my life

But what they're sayin', girl, just cuts like a knife

"The boy's no good"

Well, I finally found what I've been looking for

But if they get the chance, they'll end it for sure

Sure they would

Baby, I've done all I could

It's up to you

Girl, you'll be a woman soon

Please come take my hand

Girl, you'll be a woman soon

Soon you'll need a man

